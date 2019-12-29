سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 29- 12- 2019

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 29-12 -2019، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلى المصرى.



وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الأحد 29-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار والعملات الأجنبية:



سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.



سعر اليورو​



بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأحد، شراءً 17.74 جنيه، وبيعا 17.99جنيه بمستهل التعاملات.



سعر الجنيه الاسترليني​



اما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 20.73 جنيه، وبيعا 21.10 جنيه.





الفرنك السويسري​



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الاحد، شراءً 16.28 جنيه، وبيعا 16.53 جنيه.



سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الاحد، فقد سجل شراءً 14.58 جنيه، وبيعا 14.70 جنيه.



سعر اليوان الصينى



سجل اليوان الصينى اليوم، الاحد، شراءً 2.28 جنيه، وبيعا 2.30 جنيه.