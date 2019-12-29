AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية: استضافة وحدة متنقلة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
وحدة متنقلة للمبادرة
وحدة متنقلة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة
Advertisements
محمد يحيى
تستضيف وزارة المالية، وحدة متنقلة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الفترة من ٢٤ ديسمبر الحالى إلى ٦ يناير المقبل؛ تيسيرًا على الموظفات؛ بما يُسهم في توفير الرعاية الصحية لهن، وتشجيعهن على الإسراع بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالاتهن الصحية.

عقدت وحدة «تكافؤ الفرص» بوزارة المالية، عددًا من الندوات التثقفية التي تستهدف توعية الموظفات بأهمية المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية، التي تعد أحد مسارات توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.

شهدت الوحدة المتنقلة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة إقبالًا كبيرًا من «الموظفات» على إجراء الفحوصات الطبية وسط ترحيب بالغ بهذه المبادرة، وباستضافة الوحدة المتنقلة التي توفر الوقت والجهد، وإشادة بما تبذله الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جهود ملموسة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين، من خلال إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل، وعدد من المبادرات الرئاسية التاريخية التي يأتي من بينها: حملة «١٠٠ مليون صحة» للكشف عن الأمراض غير السارية، والقضاء على فيروس «سي»، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة.

وأكدت داليا فؤاد، رئيس وحدة «تكافؤ الفرص» بوزارة المالية، اعتزازها بالدعم الكبير الذي توليه الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لتمكين المرأة المصرية من استحقاقاتها في شتى ميادين العمل، وتوفير الرعاية الصحية لها باعتبارها شريكًا أصيلًا في بناء وحاضر الأمة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن المبادرات الرئاسية للرعاية الصحية ومنها: «دعم صحة المرأة»، تُعد إحدى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية.

وأشادت بمستوى الوعي الصحي لدى موظفات وزارة المالية، الذي بدا واضحًا في حرصهن على المشاركة الفعَّالة في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، حيث أسهمت الوحدة المتنقلة، التي استضافتها الوزارة، في تيسير خضوعهن للفحوصات الطبية المقررة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفحوصات والعمليات مجانًا.. إقبال كبير على مبادرة نور حياة في كفر الشيخ

للكشف الطبي على التلاميذ.. قوافل نور حياة تصل إلى مدينة العلمين

داخل البرلمان | الصحة ترد على الجدل حول تكليف الأطباء الجديد

وزيرة الصحة: مجلس النواب شريك أساسي في النهوض بالمنظومة الصحية

قانون ونظام تكليف الأطباء لم يتغير.. وزيرة الصحة من البرلمان: مجلس النواب شريك أساسي في النهوض بالمنظومة الصحية.. التعليم وبيئة العمل والنظام العادل للأجور أساس تحقيق التغطية الصحية الشاملة

ضمن 100 مليون صحة.. وزارة الطيران تبدأ حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

ترشيحاتنا

دعاء الصباح والمساء.. من يحافظ عليه يحصن نفسه من كل سوء وينال خيرًا كثيرًا

قطع في وتر أكيليس.. سعد سمير يغيب عن الأهلي ٨ أشهر

على جمعة: هذه الصلاة أوصى بها النبى ولم يصلها أبدًا

متابع يحرج مي سليم بسبب إطلالتها الجريئة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

بتكلفة 25.5 مليون جنيه.. محافظ القليوبية: افتتاح المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة قريبا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقف وغطا.. حملة خيرية في الفيوم لدعم الفقراء.. صور

تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم بمناسبة اعياد الميلاد وراس السنة

الكوبري الفرنساوى.. حكاية تاريخية لثورة أهالي زفتى وميت غمر.. صور