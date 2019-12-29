AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البدء في تنفيذ أعمال الحفر لـ79 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي المميز بـ رشيد الجديدة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:14 ص
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي المميز
Advertisements
آمنة عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم البدء في تنفيذ أعمال الحفر لحوالى ٧٩ عمارة ضمن مشروع "الإسكان الاجتماعي المميز" بمدينة رشيد الجديدة، مضيفًا أنه تم البدء أيضًا في تنفيذ أعمال الأساسات للعمارات بمشروع "صواري - منطقة غرب كارفور" بمحافظة الإسكندرية، وكذا أعمال الطرق بالمنطقة.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، والمشرف على منطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الحفر وتوريد طبقة الإحلال، وتوفير المعدات اللازمة لأول مجموعة من العمارات السكنية نموذج "الإسكان الاجتماعي المميز" كمرحلة أولى، بإجمالي ١٨٩٦ وحدة (٧٩ عمارة) بالمشروع، وذلك ضمن خُطة المرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة.

وأضاف المهندس أحمد إبراهيم، أنه فيما يتعلق بمشروع "صواري – غرب كارفور": تم صب عدد ٤٠٠ خازوق ضمن أعمال أساسات العمارات بالمرحلة الأولى من المشروع بعدد ١٥ برجًا سكنيًا، وكذا البدء في تنفيذ أعمال الطرق، حيث تم توقيع الطرق مساحيًا بالكامل، وكذا قطع طرق المرحلة العاجلة وصولًا لمنسوب تأسيس الطريق، وكذا تنفيذ أعمال طبقة التدعيم" طبقة أولي" (بطول ١ كم) بالمنطقة.

وأشار المشرف على منطقة "غرب كارفور"، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الجسات الاسترشادية بنسبة ٦٠ % للأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، تمهيدًا لاستكمال الدراسات التصميمية بالمشروع، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار تطوير الأراضى الواقعة بالنطاق التنموى لمحور المحمودية، وسبل استغلالها بالشكل الأمثل، بما يوفر الأنشطة المختلفة (سكنية – تجارية – إدارية – وغيرها) لخدمة سكان محافظة الإسكندرية، وإتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مساعد رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد مشروع مدينة رشيد الجديدة وغرب كارفور بالإسكندرية

بدء صب خرسانة 24 عمارة بمشروع JANNA بمدينة ملوي الجديدة

بدء صب الخرسانة لـ512 وحدة إسكان متميز بمدينة الفشن الجديدة

البدء في صب الخرسانة المسلحة لأعمدة عمارات مشروع JANNA بـ ملوي الجديدة

الإسكان: بدء صب الخرسانة المسلحة لأعمدة عمارات مشروع JANNA بـ ملوي الجديدة.. ورئيس المجتمعات العمرانية يتفقد محور العبور ومثلث الأمل.. وتنظيم مياه الشرب يعقد اجتماعا لبحث تطوير القطاع

ترشيحاتنا

محمد صلاح .. حفل جلوب سوكر لاختيار الأفضل في عام 2019 ..اليوم

لماذا وصل الشعر كان حرام؟ وحكم لبس الباروكة بدلاً من الحجاب

أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الأحد 29-12- 2019 .. فيديو

تريند الفن | رقصة رانيا يوسف مع زوجة مصطفى فهمي.. والفيديو الجديد لـ منى فاروق وشيما الحاج

القبض على منفذ هجوم الطعن الجماعي في كنيس يهودي بـ نيويورك

إعلان نتيجة أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضارة بالكلى .. احذر تناول القهوة في الشتاء

أسعار موديلات mg في مصر.. صور

ميتسوبيشي تطرح باجيرو 2020 pajero في مصر.. سعر ومواصفات