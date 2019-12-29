أسعار الريال السعودي والعملات العربية اليوم الأحد 29-12-2019

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 29-12-2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك الأهلى المصرى.



سجل الريـال السعودي اليوم، الاحد، نحو 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.



سجل الدينار الكويتي، اليوم، الاحد، نحو 52.47 جنيه للشراء و53.05 جنيه للبيع.



سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الأحد، نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الاحد، نحو 41.33 جنيه للشراء و40.79 جنيه للبيع.



ويتحدد سعر صرف العملات العربية و الدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.