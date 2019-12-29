شريف إكرامي يواسي سعد سمير بعد الإصابة

واسى شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي، زميله في الفريق سعد سمير، بعد إصابته في وتر أكيليس، خلال مشاركته مع المارد الأحمر أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي، بالجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي "تويتر": "كن على يقين يا صديقي، أن حكمة الله سبحانه وتعالى خير من ألم الابتلاء، وأن صبرك وإصرارك وقوة إرادتك هم مفاتيح العودة قبل العلاج".



وأضاف: "ابقى صلبًا صابرًا متفائلًا يا سعد، كما عهدتك دائما، وتأكد أن كرم الله لن يتأخر{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}،هترجع أقوى أنا متأكد، ألف سلامه عليك".



وتعرض سعد سمير لإصابة قوية أمام بلاتينيوم، مما أدى لخروجه من المباراة بعد مرور أقل من 10 دقائق، ومن المنتظر أن يخضع لفحوصات طبية إضافية وأشعة إذا تطلب الأمر، لتحديد حجم الإصابة وفترة غيابه عن الملاعب.



وحقق الأهلي الفوز على بلاتينيوم، ليلة أمس، السبت، بهدفين أحرزهما وليد سليمان، وذلك في المباراة التي جمعتهما باستاد السلام.

كن علي يقين يا صديقي أن حكمة الله سبحانه و تعالي خير من الم الابتلاء،و أن صبرك و إصرارك وقوة إرادتك هم مفاتيح العودة قبل العلاج،ابقي صلباً صابراً متفائلاً يا سعد كما عهدتك دائما و تأكد أن كرم الله لن يتأخر{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}،هترجع أقوي أنا متأكد،ألف سلامه عليك @SSamir — SherifEkramy (@SEkramyofficial) December 29, 2019