تدريب 130 شابا على 4 مهن بمراكز القوى العاملة بالدقهلية

انتهت مديرية القوي العاملة بالدقهلية، من تدريب 130 شابا وفتاة على مهن وحرف التبريد وصيانة الأجهزة والتفصيل والحياكة وصيانة الحاسب الآلي.



تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك عبر مدير مديرية القوي العاملة بالدقهلية أحمد القللي، أشار فيه إلي أنه في اطار حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى الحرفي والمهني للشباب من خلال صقل مهاراتهم على المهن والحرف المختلفة بمراكز التدريب التابعة للمديرية بمدن وأحياء المحافظة لإعدادهم وتأهيلهم، تم تدريب 130 شابا وفتاه لدخولهم سوق العمل لتوفير حياه كريمة لهم .



وأكد حرص وزارة القوى العاملة على متابعه كافه الدورات التدريبية والمتدربين، مشيرا إلى عرض التقارير الدورية في هذا الخصوص علي الوزير فى اطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة " التى أطلقها رئيس الجمهورية.

