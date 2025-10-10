إعلام الأسري: القوائم المتداولة بالمفرج عنهم غير دقيقة

أكد مكتب إعلام الأسرى انه حتى الآن لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن قوائم الأسرى، وأن القوائم المتداولة عن الأسرى المنوي الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل، هي قوائم غير دقيقة.

وذكر إعلام الأسري في بيان له أن القوائم المنتشرة يروج لها الاحتلال بهدف الضغط والتشويش على مجريات التفاوض.

وختم مكتب إعلام الأسرى بيانه قائلا : والقوائم الرسمية في حال تم التوصل إلى اتفاق سيتم الإعلان عنها ونشرها عبر منصات مكتب إعلام الأسرى.

ومنذ قليل ؛ كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن الحكومة أقرّت الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة) مسودة صفقة تبادل الأسرى بعد حصولها على أغلبية الأصوات، رغم معارضة كلٍّ من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وعدد من وزراء “الصهيونية الدينية”، الذين اعتبروا أن الصفقة تمثل "ثمنًا باهظًا" تدفعه إسرائيل.

ووفقًا للمراسل السياسي موتي كاستل، صوّت الوزراء بن غفير وسموتريتش وأوريت شتروك ويتسحاق فاسرلوف وعميحاي إلياهو ضد الصفقة، بينما خالف وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر موقف حزبه وأيدها.



وتنصّ الصفقة على الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل رهائن إسرائيليين في قطاع غزة، وقد نشرت القناة قائمة أولية تضم عددا من الأسماء المقرر الإفراج عنهم، من بينهم:

ماهر أبو سرور، رعاد شايخ، جهاد كاريم عزيز-روم، ماهر حمّدي زهير راشدي السلمون، باهر بدر، إبراهيم علكم، فارس غانم، وعطية أبو سمحدجة.



وتشمل بنود الصفقة أيضا انسحاب جيش الاحتلال من مناطق واسعة في قطاع غزة كانت تحت سيطرته خلال العمليات الأخيرة.