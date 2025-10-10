قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد جلال يتغنى بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وقف الحرب في غزة
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار21 بكام؟
تعليم الإسكندرية يستعد لافتتاح مدرسة يابانية جديدة بالمنتزه
علامات إرشادية بمناطق الأعمال.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة
النرويج تترقب غضب ترامب إذا لم يفز بجائزة نوبل للسلام
انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمة
مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة
نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل
برقم قياسي جديد.. محمد صلاح يكتب التاريخ الإفريقي من جديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إعلام الأسري: القوائم المتداولة بالمفرج عنهم غير دقيقة

محمود نوفل

أكد مكتب إعلام الأسرى انه حتى الآن لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن قوائم الأسرى، وأن القوائم المتداولة عن الأسرى المنوي الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل، هي قوائم غير دقيقة.

وذكر إعلام الأسري في بيان له أن القوائم المنتشرة يروج لها الاحتلال بهدف الضغط والتشويش على مجريات التفاوض.

وختم مكتب إعلام الأسرى بيانه قائلا :  والقوائم الرسمية في حال تم التوصل إلى اتفاق سيتم الإعلان عنها ونشرها عبر منصات مكتب إعلام الأسرى.

ومنذ قليل ؛ كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن الحكومة أقرّت الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة) مسودة صفقة تبادل الأسرى بعد حصولها على أغلبية الأصوات، رغم معارضة كلٍّ من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وعدد من وزراء “الصهيونية الدينية”، الذين اعتبروا أن الصفقة تمثل "ثمنًا باهظًا" تدفعه إسرائيل.
ووفقًا للمراسل السياسي موتي كاستل، صوّت الوزراء بن غفير وسموتريتش وأوريت شتروك ويتسحاق فاسرلوف وعميحاي إلياهو ضد الصفقة، بينما خالف وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر موقف حزبه وأيدها.


وتنصّ الصفقة على الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل رهائن إسرائيليين في قطاع غزة، وقد نشرت القناة قائمة أولية تضم عددا من الأسماء المقرر الإفراج عنهم، من بينهم:
ماهر أبو سرور، رعاد شايخ، جهاد كاريم عزيز-روم، ماهر حمّدي زهير راشدي السلمون، باهر بدر، إبراهيم علكم، فارس غانم، وعطية أبو سمحدجة.


وتشمل بنود الصفقة أيضا انسحاب جيش الاحتلال من مناطق واسعة في قطاع غزة كانت تحت سيطرته خلال العمليات الأخيرة.

مكتب إعلام الأسرى قوائم الأسرى جيش الاحتلال بن غفير سموتريتش

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الاستعلامات" برئاسة ضياء رشوان لثلاث سنوات

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

زيزو

وليد صلاح الدين: لا نسعى لإصلاح العلاقة مع عبد القادر خوفا من الزمالك

امام عاشور

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة أزمة إمام عاشور وتجديد عقده مع الأهلي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

