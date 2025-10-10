وزراء إسرائيليون يحتجون على هوية الأسرى الفلسطينيين بقائمة المفرج عنهم

قال رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في اجتماع مجلس الوزراء حول اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار "هذا إنجاز عظيم، ذاكرتنا ضعيفة.. أين كنا في الماضي وأين نحن الآن؟".

كما زعم رئيس الأركان، اللواء إيال زامير، أن "الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات هائلة في الحرب. نحن أبطال العالم في التسامح - هذا إنجاز عظيم."

و احتجّ عدد من الوزراء خلال النقاش حول هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وقال رئيس فريق التفاوض، نائب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك): "أنا أيضًا أجد صعوبة في إطلاق سراح الإرهابيين - لكن هذا هو الثمن الذي علينا دفعه."