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رياضة

ميدو يرفع راية التحدي قبل مواجهة الأهلي ويرفض المعسكر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:33 م
ميدو مدرب المقاصة
ميدو مدرب المقاصة
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عمرو الحلوانى
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، بقيادة أحمد حسام ميدو، الاستعداد لمباراة الأهلى المقبلة، المقرر إقامتها الأربعاء فى إطار لقاءات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

ورفض أحمد حسام ميدو الدخول فى معسكر مغلق فى إحدى المدن الساحلية قبل مواجهة الأهلى في ظل قناعاته الكاملة بأن الفريق يستطيع تحقيق إعداد جيد لمباراة الأهلي بتدريباته العادية بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى.

ويدخل المقاصة مباراة الأهلي رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل إنقاذ مسيرة الفريق وتصحيح المسار بعد مسلسل النتائج السلبية التي تلقاها الفريق مؤخرا وتوقف رصيده عند 9 نقاط محتلا بها المركز الـ 13.

وكان ميدو استقر على تصعيد 3 ناشئين من فريق 2001 لتجهيزهم للمباريات المقبلة ودعم بعض المراكز، وهم هشام شعبان ويحيى السيد في خط الدفاع وأحمد مصطفى حارس مرمى.

وقرر ميدو إعداد برنامج بدني خاص لكل من شريف حازم ومحمد دبش وأحمد عادل عبدالمنعم لتأهيلهم بدنيًا تحت إشراف جريجور مخطط الأحمال للمقاصة والكابتن محمد عويس لتجهيزهم والوصول بهم لأعلى فورمة خلال المرحلة المقبلة.
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