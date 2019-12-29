التضامن: إطلاق برنامج وعي قريبا.. وحسم قضايا العلاوات الخمس لصالحنا

وأوضحت الوزيرة -خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، الأحد- أن مجلس الدولة حسم قضية العلاوات الخمس لصالح الوزارة مسبقا، لافتة إلى أن عدد القضايا المرفوعة ضدها بلغ 12 ألف قضية بهذا الخصوص، وجميعها تم الحكم فيها لصالح الوزارة.





أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستطلق قريبا برنامج ''وعي'' الذي يتضمن 12 رسالة اجتماعية تعمل عليها، ونأمل أن تمضي قدما في تحقيقها.كما أعلنت القباج أن الوزارة بدأت في تلقي تظلمات المستبعدين من برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة) إلكترونيا؛ وذلك على موقع الوزارة (www.moss.gov.eg).وقالت القباج إن الوزارة تعمل الفترة القادمة على زيادة عدد المستفيدين من برنامج كرامة وتكافل، ومن المتوقع دخول حوالي 150 ألف أسرة جديدة للبرنامج خلال شهر يناير المقبل.. مشيرة إلى أن عدد المستفيدين حاليا من البرنامج يبلغ 3 ملايين و230 ألف أسرة تتكون من 14 مليون مواطن.