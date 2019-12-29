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محافظات

محافظا دمياط وبورسعيد يزوران مصابى حادث أتوبيس الاستثمار

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:49 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الأحد ، بزيارة مصابى حادث اتوبيس الاستثمار الذى وقع أمس بطريق دمياط بورسعيد بمستشفى السلام والتضامن والزهور للاطمئنان على حالتهم الصحية .

وحرصا محافظى بورسعيد ودمياط على التعرف على أخر تطورات الحالة الصحية للمصابين من الأطباء ، حيث وجه محافظ بورسعيد بتوفير أعلى درجة من الرعاية الصحية و الطبية للمصابين حتى يتم شفاؤهم بأسرع وقت ، وتقديم تقارير بصفة مستمرة لمتابعة حالتهم الصحية

وقام محافظى بورسعيد ودمياط بالمرور علي جميع المصابين بالمستشفيات للاطمئنان على سرعة تقديم أفضل رعاية طبية للمصابين ،

وتقدم محافظى بورسعيد ودمياط بالتعزية لأسر المتوفين فى حادث الأتوبيس ،سائلين الله أن يتغمدهم برحمته وأن يتقبلهم من الشهداء ، وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان .

كما تقدما للمصابين بالدعاء بالشفاء العاجل ، مؤكدين على أن سيتم توفير كافة الرعاية الصحية الذى يحتاجونها إلى ان يتم الشفاء .

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، كان قد استقبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، صباح اليوم ، فى إطار زيارتها لتفقد الحالة الصحية للمصابين والاطمنئان عليهم .
محافظا دمياط وبورسعيد يزوران مصابى حادث أتوبيس الاستثمار
محافظا دمياط وبورسعيد يزوران مصابى حادث أتوبيس الاستثمار
محافظا دمياط وبورسعيد يزوران مصابى حادث أتوبيس الاستثمار
محافظا دمياط وبورسعيد يزوران مصابى حادث أتوبيس الاستثمار
محافظا دمياط وبورسعيد يزوران مصابى حادث أتوبيس الاستثمار
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