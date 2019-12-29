محافظا دمياط وبورسعيد يزوران مصابى حادث أتوبيس الاستثمار

قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الأحد ، بزيارة مصابى حادث اتوبيس الاستثمار الذى وقع أمس بطريق دمياط بورسعيد بمستشفى السلام والتضامن والزهور للاطمئنان على حالتهم الصحية .



وحرصا محافظى بورسعيد ودمياط على التعرف على أخر تطورات الحالة الصحية للمصابين من الأطباء ، حيث وجه محافظ بورسعيد بتوفير أعلى درجة من الرعاية الصحية و الطبية للمصابين حتى يتم شفاؤهم بأسرع وقت ، وتقديم تقارير بصفة مستمرة لمتابعة حالتهم الصحية



وقام محافظى بورسعيد ودمياط بالمرور علي جميع المصابين بالمستشفيات للاطمئنان على سرعة تقديم أفضل رعاية طبية للمصابين ،



وتقدم محافظى بورسعيد ودمياط بالتعزية لأسر المتوفين فى حادث الأتوبيس ،سائلين الله أن يتغمدهم برحمته وأن يتقبلهم من الشهداء ، وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان .



كما تقدما للمصابين بالدعاء بالشفاء العاجل ، مؤكدين على أن سيتم توفير كافة الرعاية الصحية الذى يحتاجونها إلى ان يتم الشفاء .



يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، كان قد استقبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، صباح اليوم ، فى إطار زيارتها لتفقد الحالة الصحية للمصابين والاطمنئان عليهم .