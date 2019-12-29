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اقتصاد

شعبة الأدوات المنزلية تشيد بدور القابضة للصناعات المعدنية في ضبط السوق

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:58 م
الصناعات المعدنية
الصناعات المعدنية
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ولاء عبد الكريم
أشاد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ومرشح مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالجهود التي تتم في شركات قطاع الأعمال العام خاصة الشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة مدحت نافع من أجل التطوير وضبط السوق.

وقال الطحاوي، إن "القابضة للصناعات المعدنية" تقوم بجهود كبيرة في تطوير صناعة الألومنيوم والأدوات المنزلية والبليت وتطوير النصر للسيارات والتعاقد على إنتاج السيارات الكهربائية، مما يعد سبقا لشركة قطاع أعمال عام في هذا المجال.

وأوضح أن هذه الجهود ستعمل على ضبط الأسعار بشكل مناسب للمستهلك في العديد من الصناعات المهمة.

وأشار إلي أن الإنجاز الذي يتم في الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني برئاسة المحاسب يحيى عيش من فكر وأسلوب إداري جديد وتطوير ومواكبة تكنولوجيا العصر الحديث، سينعكس إيجابا على الأسواق وسعر السلعة للمستهلك خاصة في مجال الأدوات المنزلية.

وأضاف أن تعاون الشركة القابضة للصناعات المعدنية مع شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية أكبر دليل الانفتاح على الآراء والأساليب الجديدة للتطوير، مشيرا إلي أن الشركة القابضة تبذل جهد كبير في توفير النفقات وتقليص المصروفات وعمل صيانة وتطوير للمعدات وتغيير هيكل التكاليف ودراسة احتياجات السوق ،مما ساهم في تطوير المنتجات بشكل كبير ،وهو أمر يحتذي به في تطوير الشركات الخاسرة لتحويلها إلى شركات رابحة.
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