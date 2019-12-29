بسبب بيع أدوية للجمهور بخصومات.. قرارات عاجلة من صيادلة الإسكندرية ضد معملين شهيرين

قال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، ضد واقعة قيام معملين شهيرين، ببيع أدوية للجمهور بخصومات عن طريق إحدى الشركات والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك ".



وأصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية بيانًا اليوم، أكدت فيها متابعتها وبشكل جاد لهذه الكارثة والتي تودي بصحة وأمان المريض المصري وتخالف جميع القوانين المنظمة، وهي: قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون التسعيرة الجبرية، ولائحة مهنة الصيدلة، وقانون حماية المستهلك.



وقالت النقابة في بيانها اتخذت عددا من القرارات من بينها دعوة جموع الصيادلة بمقاطعة المعملين اللذين قاما بالتورط في واقعة بيع الدواء.



وأعلنت النقابة عن بدء التحرك مع بعض الأجهزة الرقابية لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لضبط مثل هذه الجرائم بشكل سليم وفعل.



ودعت النقابة لعقد اجتماع طارئ خلال أيام لمجلس اتحاد المهن الطبية بالإسكندرية لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه المعامل،



وأخيرا دعم النقابة بالإسكندرية لتحركات النقابة العامة خلال الأيام الماضية، مع رئيس مجلس النواب والنائب العام والبلاغ المقدم إلى مباحث الإنترنت رقم 22 أحوال بتاريخ 25 ديسمبر 2019.