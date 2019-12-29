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رياضة

بمساعدة الـ فار | ليفربول يضرب ولفرهامبتون بالهدف الاول

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:28 م
ليفربول
ليفربول
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حسن العمدة
أحرز ساديو ماني الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك وولفرهامبتون ، من عمر الشوط الأول ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب آنفيلد في الجولة الـ20 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي .

وجاء هدف ليفربول فى الدقيقة 44 عن طريق ماني من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ، واستعان حكم المباراة بتقنية الفيديو بعد شكوك حول اصطدام الكرة فى يد أدم لالانا ، وقرر الفار باحتساب هدف صحيح

بدأت الفرصة، من عرضية متقنة من المدافع الأيمن المتألق أليكسانر أرنولد، ووصلت إلى محمد صلاح الذي سددها من لمسة واحدة بالقرب من العارضة في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة المباراة.

مع هدوء مستمر من لاعبي ولفرهامبتون في التعامل مع مجريات المباراة مع محاولة لغلق جميع المساحات الممكنة في وجه لاعبي ليفربول.

و سدد صلاح كرة أخرى من هجمة بدأت بتمريرة طولية من وسط الملعب إلى حدود منطقة الجزاء حيث استقبلها ساديو ماني برأسية هيأت الكرة لزميله محمد صلاح على حدود قوي منطقة الجزاء والذي سدد كرة قوية بشكل مباشرة تصدى لها الحارس روي باتريسيو بثبات وأمسك الكرة.

وخاض الريدز 18 جولة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وحقق الفوز في 17 مباراة، بينما تعادل مباراة واحدة أمام مانشستر يونايتد.

وينفرد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، متفوقًا على ليستر سيتي الوصيف بفارق 10 نقاط، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي الثالث، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز رقم 7 برصيد 30 نقطة.
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