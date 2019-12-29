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منوعات

كريستيانو رونالدو يرتدي حُليًا بـ 12 مليون جنيه في مؤتمر رياضي بدبي| شاهد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:27 م
صدى البلد
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أحمد شريف
دائمًا ما يظهر كريستيانو رونالدو أغنى نجوم كرة القدم حول العالم، وهو يرتدي الحلي باهظة الثمن في العديد من المناسبات ليتباهى بها أمام العالم.

شوهد كريستيانو رونالدو وهو يرتدي خاتما ماسيا مبهرا في مؤتمر رياضي في دبي يوم السبت، وساعة رولكس نادرة ، وقُدّر الخاتم  بنحو 200 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كان لاعب كرة القدم المحترف، الذي ليس غريبًا على ارتدائه للمجوهرات الفخمة، مزينًا بدبلة من الماس، وقدرها 50 ألف جنيه إسترليني

وخلال حلقة نقاشية في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر دبي الدولي للرياضة، استعرض لاعب يوفنتوس البالغ من العمر 34 عامًا، ساعته الرولكس GMT-Master Ice التي يصل سعرها 380،000 جنيه إسترليني.

وتعد هذه الساعة أغلى ساعات رولكس المصنوعة على الإطلاق، وصنعت من الذهب الأبيض 18 قيراطًا ومن مئات الماسات ذات الـ 30 قيراطا.

فيما ارتدى نجم كرة القدم البرتغالي أيضًا دبلة خطبة من الكناري الصفراء على شكل وسادة في إصبعه الأوسط ، محاطة بعشرات الماسات البراقة.

يقدر خبير الماس دوفي فيلر في London Jeweler ، الخاتم الذي من المرجح أن يكون مصنوعا حسب الطلب ، بمبلغ مذهل قدره 200000 جنيه إسترليني.

كما ارتدى رونالدو خاتمًا خالصًا مرصعًا بالألماس في يده اليسرى ، يقدر بحوالي 50000 جنيه إسترليني.
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