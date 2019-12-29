أشرف صبحي: الشباب المصري حقق إنجازات كبيرة في عدد من البطولات العالمية.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن الجيل الحالى من الشباب المصرى جيل مبهر وقادر على فعل نجاحات وأشياء كثيرة.



وأضاف الدكتور أشرف صبحى، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مانشيت" للاعلامية رانيا هاشم، والمذاع على قناة "أون إى" الفضائية، أن وزراء الشباب الافارقة انبهروا بالإنجازات فى المؤسسات الرياضية بشرم الشيخ.



وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الشباب المصري استطاع ان يحقق إنجازات كثيرة فى عدد من البطولات الرياضية عالميا والحصول على العديد من الجوائز.



وأشار إلى أن الجيل الحالى من الشباب المصري قادر على تحقيق التطور والتنمية خلال الفترة القادمة.



وأوضح الدكتور أشرف صبحى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تكريم المتفوقين عالميا فى مجال الرياضة ويتحدث معهم في كل لقاء يكون فيه معهم.



