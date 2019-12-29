AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أشرف صبحي: الشباب المصري حقق إنجازات كبيرة في عدد من البطولات العالمية.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:10 م
أشرف صبحى، وزير الشباب
أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن الجيل الحالى من الشباب المصرى جيل مبهر وقادر على فعل نجاحات وأشياء كثيرة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحى، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مانشيت" للاعلامية رانيا هاشم، والمذاع على قناة "أون إى" الفضائية، أن وزراء الشباب الافارقة انبهروا بالإنجازات فى المؤسسات الرياضية بشرم الشيخ.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الشباب المصري استطاع ان يحقق إنجازات كثيرة فى عدد من البطولات الرياضية عالميا والحصول على العديد من الجوائز.

وأشار إلى أن الجيل الحالى من الشباب المصري قادر على تحقيق التطور والتنمية خلال الفترة القادمة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تكريم المتفوقين عالميا فى مجال الرياضة ويتحدث معهم في كل لقاء يكون فيه معهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

راتب يصل لـ 5 آلاف جنيه.. وظائف لجميع المؤهلات بفنادق مرسى علم

يا تتسرق يا تتقتل يا هتتصاب بـ الجرب.. تحذير من السفر إلى تركيا | إيه الحكاية

المشاغبون فى قبضة الأمن بعد تحطيم سيارات نادي المصري | القصة كاملة

نجم الأهلي يقترب من الانضمام الى الصفاقسى التونسى.. تفاصيل

من يقلد الآخر .. محمد رمضان أم محمد عادل إمام؟

أغضبت جماهيرها عبر Netflix.. التركية بيرين سات حسناء لا تتمنع عن الإثارة | صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش خلف غيركم | نجمات يتعرضن للشتائم لإخفاء وجوه أبنائهن.. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. فطيرة التونة وسلطة فجل وكنافة بالكريمة

من يقلد الآخر .. محمد رمضان أم محمد عادل إمام؟