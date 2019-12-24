أشرف صبحي: وزارة الشباب نفذت العديد من الأنشطة والبرامج لذوي القدرات والهمم الخاصة.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم دائما بتلبية احتياجات الأطفال أصحاب ذوى الهمم.



أضاف الدكتور أشرف صبحى، أن هذا هو العام الثاني من الاحتفال بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بحضور الرئيس السيسي.



وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الانشطة والبرامج والمشروعات لذوى القدرات والهمم الخاصة.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة".



وألقى الرئيس السيسي كلمة في الاحتفالية أعرب خلالها عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.. أصحاب الهمم والعزيمة.



وقال الرئيس السيسي:" أتحدث إليكم اليوم في هذه المناسبة التي أضحت تقليدًا ممتدًا ومستمرًا، وليصبح احتفالنا بكم ومعكم اليوم، تحت شعار "قادرون باختلاف"، واحدًا من الملتقيات التي نحرص أن تكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقي كل عام لنستمد منكم العزيمة والإصرار والتحدي والقدرة على العطاء، وأشعر أن هذا الاحتفال ما هو إلا تكريم وتكريس للاجتهاد في سبيل خدمة هذا الوطن وتعبير صادق عن يقيننا الراسخ في إمكاناتكم وقدراتكم التي تزداد مساهماتها يومًا بعد يوم في صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله.

