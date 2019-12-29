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أحمد موسى يعرض فيديو لـ ميليشات أردوغان فى الأراضى الليبية|شاهد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:07 م
ميليشيات أردوغان
ميليشيات أردوغان
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حمزة شعيب
عرض الإعلامى أحمد موسى، فيديو يرصد المليشيات التى تم نقلها من قبل تركيا للإراضى الليبية.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مليشيات أردوغان تم نقلها عبر الطيران المدنى التركى، كما أنه جارى نقل الآلاف للإراضى الليبية.

وأكمل موسى:"الوضع فى تركيا مرعب، وأردوغان مصاب بالجرب، ومعندهمش أمن ولا إقتصاد".

وحذر موسى المشاهدين من السفر إلى تركيا، قائلا:"اللى يروح تركيا دلوقتى مجنون ياهيتسرق ياهيتقتل ياهيصاب بالجرب"..

وطالب موسى بضرورة فحص كل من يعود من تركيا ووضعهم تحت الحجر الصحي، مضيفا:"مسئولو الصحة بـ إسطنبول أعلنوا حالة الطوارئ".

إختتم موسى:"على دول العالم أن تحذر رعاياها من الذهاب إلى تركيا نظرا للوضع الخطير بين المواطنين".
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