فوائد العدس للحامل .. يخلصكِ من الصداع النصفي ويقي من الإصابة بسكري الحمل

فوائد العدس للحامل، كثيرة جدا خاصة أن العدس هو مصدر غني بـ حمض الفوليك الذي يمنع إصابة الأجنة بالعيوب الخلقية مثل دماغ الأنفية والشقوقية، إضافة إلى فوائد العدس التى تتضمن إمداد الجسم بالبروتين وبالتالي المساهمة فى نمو عضلات طفلك، وغيرها من الفوائد لجسمك ونمو جنينك وولادة طفل بصحة جيدة لذلك نرصد لك فى سياق التقرير التالى فوائد العدس للحامل.



فوائد العدس للحامل



الحمل هو مرحلة رائعة في الحياة حيث تبدأ في تجربة فرحة الأمومة وحياة تنمو بداخلك، لذلك دائما تفكر المرأة فى الطعام الذي تتناوله ومدى تأثيره على الجنين، إلا أن العدس هى المصدر الغذائي الصحى لكلا من الأم والجنين حيث إن العدس غني بفيتامين B9 والحديد والبروتين والألياف وحمض الفوليك ، وكلها حيوية بالنسبة للأمهات الحوامل منذ اليوم الأول لذلك تتمثل فوائد العدس للحامل فيما يلي :-



- العدس مصدر غنى بالبوتاسيوم وهو ضروري للغاية للسيطرة على ضغط الدم.



- مد الجسم بالألياف

العدس مليء بالألياف والتى تساعد في محاربة أي نوع من الاضطرابات داخل المسالك المعوية، كما أن العدس مثالي للأمهات اللاتي لديهن أي مشاكل مثل الإمساك حيث يتم يحمل العدس بجميع الألياف اللازمة.



- التخلص من الصداع النصفي والتوتر

العدس يعد مصدر غنى بـ فيتامين B 5 فعالة للغاية في تجنب الصداع النصفي والتوتر أثناء الحمل.



- يمنع فقر الدم

حيث أن فقر الدم أو نقص الحديد شائع لدى الأمهات الحوامل، فالعدس لديها آثار كافية من الحديد أيضا، فنصف كوب من العدس يوفر لك 3.3 ملج من الحديد مما يساعد بشكل كبير على مكافحة أي نقص الحديد للحامل.



- ينظم مستويات الكوليسترول، حيث يعد العدس ممتاز في تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم وبالتالي ضمان حمل آمن وصحي.



- يدعم نمو العضلات للجنين

تعمل البروتينات الموجودة فى العدس على دعم النمو السليم لعضلات الطفل.



- يساهم فى حماية صحة القلب

العدس غني بالألياف والمعادن والمغنيسيوم والفولات والتى تساعد على تقليل خطر أي نوع من مشاكل القلب أثناء الحمل



- يتحكم في مستويات السكر في الدم

تقوم الألياف القابلة للذوبان في العدس بإغلاق الكربوهيدرات تلقائيًا مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم وبالتالي تنظيم مستويات السكر في الدم.



- يحتوى على سعرات حرارية منخفضة

على الرغم من أن العدس مليئ بجميع أنواع المعادن والفيتامينات والفولات، إلا أن محتواه من السعرات الحرارية منخفض، لذا فإن تناول كوب من العدس سيترك آلام الجوع دون زيادة كبيرة في السعرات الحرارية.



مصدر المعلومات مواقع beingtheparent وmomjunction.