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فن

أسرار النجوم | أول أجر وتاريخ عيد زواج كريم عبد العزيز

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:12 م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان كريم عبد العزيز عن بعض الأرقام والتواريخ المهمة فى حياته الفنية والشخصية، ولعل من أبرزها تاريخ ميلاده وأول أجر حصل عليه فى حياته الفنية من خلال أول أعماله "اضحك الصورة تطلع حلوة".

وقال كريم عبد العزيز أثناء لقائه فى برنامج "عرب وود" : تاريخ ميلادى 17 أغسطس 1975 ويحتفل به اولادى وأسرتى الحبيبة، وأما عن عيد زواجى فكان فى 14 نوفمبر 2006.

وأضاف كريم قائلا : "أما تاريخ ميلاد ابنتى ملك فى 3 سبتمبر 2007، بينما أول عمل شاركت فيه وهو فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" كان فى 10 أكتوبر 1997.

وأشار قائلا : "أتذكر أول أجر حصلت عليه فى هذا العمل كان 2400 جنيه فقط وبعدها مسلسل "امرأة من زمن الحب" 6500 جنيه.

يذكر أن كريم عبد العزيز يقوم حاليا بتصوير دوره فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذى يشارك فى بطولته مع الفنانة دينا الشربينى.
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