بعد عرض الفلوس.. ريم البارودي لـ زينة: سعيدة إني دخلت الفيلم

حرصت الفنانة ريم البارودي، على تهنئة صديقتها الفنانة زينة، بعد نجاح فيلمها الجديد "الفلوس"، الذي يعرض حاليا بدور العرض.



ونشرت "ريم" صورة لزينة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "ألف مليون مبروك يا زينة السينما المصرية فيلم الفلوس، إيه شياكتك وحلاوتك دي، سعيدة جدا إني دخلت الفيلم في دولة عربية في عمان، مبروك ألف مبروك".



وحقق "الفلوس" خلال 4 أيام إيرادات وصلت إلى ٨ ملايين و٥٠٠ الف جنيه داخل مصر و٣٠ مليونا في جميع سينمات الوطن العربي ليصل إجمالي الإيرادات الى ٣٨ مليونا و٥٠٠ الف جنيه رغم طرحه بالسينمات في موسم غير مواسم السينما و يتزامن مع موسم الامتحانات.



تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".