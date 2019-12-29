AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد عرض الفلوس.. ريم البارودي لـ زينة: سعيدة إني دخلت الفيلم

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:12 م
زينة
زينة
Advertisements
محمد بدران
حرصت الفنانة ريم البارودي، على تهنئة صديقتها الفنانة زينة، بعد نجاح فيلمها الجديد "الفلوس"، الذي يعرض حاليا بدور العرض.

ونشرت "ريم" صورة لزينة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "ألف مليون مبروك يا زينة السينما المصرية فيلم الفلوس، إيه شياكتك وحلاوتك دي، سعيدة جدا إني دخلت الفيلم في دولة عربية في عمان، مبروك ألف مبروك".

وحقق "الفلوس" خلال 4 أيام إيرادات وصلت إلى ٨ ملايين و٥٠٠ الف جنيه داخل مصر و٣٠ مليونا في جميع سينمات الوطن العربي ليصل إجمالي الإيرادات الى ٣٨ مليونا و٥٠٠ الف جنيه رغم طرحه بالسينمات في موسم غير مواسم السينما و يتزامن مع موسم الامتحانات.

تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".
بعد عرض الفلوس.. ريم البارودي لـ زينة: سعيدة إني دخلت الفيلم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض خاص لفيلم تامر حسنى الجديد الفلوس فى 6 أكتوبر

بعد حصوله على جائزة جينيس ريكورد.. محمد هنيدي يهنئ تامر حسني

تركى آل الشيخ يهنئ تامر حسنى بعد حصوله على جائزة جينيس ريكورد

شاهد.. تامر حسني يروج لـ فيلم الفلوس.. بهذه الطريقة

ربنا يهديكي.. الجمهور يهاجم زينة بسبب ملابسها الجريئة على أفيش الفلوس

تامر حسني يستعين بالراقصة جوهرة في أغنية فيلمه الجديد الفلوس .. فيديو

ترشيحاتنا

مؤسس المخابرات القطرية يطالب بالحجر على تميم .. تفاصيل

6 أطعمة تعالج التهابات المفاصل.. تعرف عليها

صبي يؤم المصلين بصوت رائع في مسجد سعودي | فيديو

بعد عرض الفلوس.. ريم البارودي لـ زينة: سعيدة إني دخلت الفيلم

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول اتفاقية اعتبار لاعب دول شمال إفريقيا محليا

أفقد امرأة النطق.. احذري كريم تفتيح البشرة يصيب بأمراض خطيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش

قرار عاجل من النائب العام بشأن السائق المتسبب فى حادث تصادم بورسعيد

محدش خلف غيركم | نجمات يتعرضن للشتائم لإخفاء وجوه أبنائهن.. صور