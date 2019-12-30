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ارتاح من الألم واتحرك براحتك.. 7 أدوية لعلاج ألم المفاصل بمختلف أنواعها.. و6 أطعمة تخلصك من الوجع نهائيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
ارتاح من الألم واتحرك
ارتاح من الألم واتحرك براحتك.. 7 أدوية لعلاج الم المفاصل بمخ
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اسماء محمد
- اكتشف أهم أدوية علاج آلام المفاصل
- 6 أطعمة تساعد فى علاج آلم المفاصل

تعد آلام المفاصل من أكثر المشكلات الصحية المزعجة حيث تسبب وجعا شديدا لدرجة أنه قد يعيق الإنسان عن أداء الكثير من المهام بل قد تعيق حركته وتصيب جميع المراحل العمرية لكنها أكثر انتشارا بين كبار السن .

توجد طرق متعددة لعلاج آلام المفاصل تختلف حسب نوع الالتهاب الذي يعاني منه المريض ودرجة شدته ، ومن أشهر طرق علاج التهابات المفاصل تناول بعض الأدوية والدهانات الموضعية.

أدوية علاج المفاصل 
وعرض موقع "medicalnewstoday" أشهر طرق علاج التهاب المفاصل بجميع أنواعه.

- الأدوية المضادة للالتهابات مثل الستيرويدات القشرية والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) .

- الأدوية المضادة للأمراض المعدلة الروماتيزمية (DMARDs) ، فئة جديدة من الأدوية المعروفة باسم البيولوجيا.

- المسكنات لأنها تقلل الألم، لكن ليس لها أي تأثير على الالتهاب، ومن الأمثلة على ذلك اسيتامينوفين (تايلينول) ، وترامادول (Ultram).

- الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) حيث تقلل كل من الألم والالتهابات وتشمل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل الإيبوبروفين (Advil ، Motrin IB) ونابروكسين الصوديوم (Aleve). 

- مضادات الالتهاب تحتوي بعض الكريمات والمراهم الموضعية التى تحتوي على المنثول الكابسيسين حيث تقلل الشعور بالألم.

- الأدوية المضادة للأمراض المعدلة للروماتيزم (DMARDs) حيث تُستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وتمنع الجهاز المناعي من مهاجمة المفاصل. ومنها الميثوتريكسيت (تريكسال) وهيدروكسي كلوروكين (بلاكينيل).

- الستيرويدات القشرية يخفف الالتهاب بريدنيزون والكورتيزون من التهاب الجهاز المناعي.

علاج التهاب المفاصل بالطعام 
تعد التهابات المفاصل من أكثر الأمراض انتشارا بين البشر، وتنتشر فى صورة أنواع عديدة أكثرها انتشارا النقرس، والروماتويد ، فيبروميالغيا "متلازمة الألم الليفي العضلي" ، والتهاب المفاصل الروماتيزمي (RA).

وأثبتت الكثير من الأبحاث ارتباط بعض الأطعمة بتحسين حالة المريض المصاب بأحد أنواع التهابات المفاصل .

يؤثر اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع ممارسة قدر مناسب من الرياضة، وتجنب التدخين والكحوليات بشكل ملحوظ فى علاج الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل ومنع تدهور حالتهم الصحية.

وإليكم أفضل أنواع الطعام التى تساعد في علاج التهابات المفاصل والتخفيف من شدة الألم.

- الأسماك الطازجة
- المكسرات والبذور
- الفواكه والخضراوات
- الفاصوليا باستثناء النقرس
- زيت الزيتون
- الحبوب بجميع أنواعها

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