يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الاثنين، 30 - 12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطّلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.
وفيما يلي نقدم إليك حظك اليوم الاثنين 30 -12- 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.
برج الحمل
مهنيا: القمر في منزل المشروعات وقد تتلقى كلمات مشجعة من زملاء مخلصين يوجهونك إلى الطريق الصحيح.
عاطفيا واجتماعيا: قد تجمعك اليوم بالأحباب والأصدقاء نشاطات مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك.
برج الثور
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلب منك الانتباه والتحرك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تبدو متعطشا لاتخاذ مواقف حاسمة، لكن الوقت غير ملائم لذلك.
برج الجوزاء
مهنيا واجتماعيا: تتمتع بعقل ساطع ومخيلة يقظة ويجعلك ذلك ملهما وتنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم.
عاطفيا: تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب وتجد نفسك مستعدا للتعامل بحب ومثالية.
برج السرطان
عاطفيا: رغم الضغوط.. المريخ في منزل الحب يساعدك أن تتصرف بنضج ومرونة ويسهل عليك ذلك أمورا كثيرة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أعمالك وأموالك.
برج الأسد
عاطفيا: في هذه الفترة، أنت بحاجة لشيء من المرونة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك.
مهنيا: حافظ على صورتك الإيجابية واعتمد المنطق والهدوء في حديثك إذا أردت أن تحقق إصلاحا.
برج العذراء
عاطفيا وعاطفيا: الشمس وعطارد بمنزل الحب يساعدانك على تقوية الروابط العاطفية والاجتماعية.
مهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي.
برج الميزان
عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق وافتح عينيك وقلبك للحب.
مهنيا واجتماعيا: تتحرر من ضغوط وترتفع معنوياتك وقد يعدك الفلك بمفاجآت عذبة.
برج العقرب
عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر معاكسان وتنصحك الأفلاك ألا تعرض نفسك لحدوث صدام مع الأحباب أو في نطاق العائلة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك تجد دعما يرضيك.
برج القوس
عاطفيا: فينوس تدعمك وتمدك بالقدرة على التأثير في الآخر وتحسن التفاهم معه.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف.
برج الجدى
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال الخاص بك مما يجعل القضايا التجارية تشغلك وتقوم بتنمية حالتك المادية وتدير نفقاتك جيدا.
عاطفيا: اليوم تجد أن لديك حدس صائب وينفعك ذلك في تحديد اتجاهك.
برج الدلو
عاطفيا: فينوس ببرجك تجعلك مبهرا وتلفت إليك النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.
مهنيا وماليا: القمر في برجك يمنحك ثقة بنفسك ويساعدك ذلك على التفاوض واتخاذ قرارات سليمة.
برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين ولا تتبرع أيضا بالحديث عن أخبارك.
صحيا ومهنيا: اليوم تنصحك الأفلاك بأن تتقدم بهدوء ولا تعلن خططك ويجب أن تهتم براحة أعصابك.
وفيما يلي نقدم إليك حظك اليوم الاثنين 30 -12- 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.
برج الحمل
مهنيا: القمر في منزل المشروعات وقد تتلقى كلمات مشجعة من زملاء مخلصين يوجهونك إلى الطريق الصحيح.
عاطفيا واجتماعيا: قد تجمعك اليوم بالأحباب والأصدقاء نشاطات مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك.
برج الثور
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلب منك الانتباه والتحرك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تبدو متعطشا لاتخاذ مواقف حاسمة، لكن الوقت غير ملائم لذلك.
برج الجوزاء
مهنيا واجتماعيا: تتمتع بعقل ساطع ومخيلة يقظة ويجعلك ذلك ملهما وتنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم.
عاطفيا: تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب وتجد نفسك مستعدا للتعامل بحب ومثالية.
برج السرطان
عاطفيا: رغم الضغوط.. المريخ في منزل الحب يساعدك أن تتصرف بنضج ومرونة ويسهل عليك ذلك أمورا كثيرة.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أعمالك وأموالك.
برج الأسد
عاطفيا: في هذه الفترة، أنت بحاجة لشيء من المرونة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك.
مهنيا: حافظ على صورتك الإيجابية واعتمد المنطق والهدوء في حديثك إذا أردت أن تحقق إصلاحا.
برج العذراء
عاطفيا وعاطفيا: الشمس وعطارد بمنزل الحب يساعدانك على تقوية الروابط العاطفية والاجتماعية.
مهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي.
برج الميزان
عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق وافتح عينيك وقلبك للحب.
مهنيا واجتماعيا: تتحرر من ضغوط وترتفع معنوياتك وقد يعدك الفلك بمفاجآت عذبة.
برج العقرب
عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر معاكسان وتنصحك الأفلاك ألا تعرض نفسك لحدوث صدام مع الأحباب أو في نطاق العائلة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك تجد دعما يرضيك.
برج القوس
عاطفيا: فينوس تدعمك وتمدك بالقدرة على التأثير في الآخر وتحسن التفاهم معه.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف.
برج الجدى
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال الخاص بك مما يجعل القضايا التجارية تشغلك وتقوم بتنمية حالتك المادية وتدير نفقاتك جيدا.
عاطفيا: اليوم تجد أن لديك حدس صائب وينفعك ذلك في تحديد اتجاهك.
برج الدلو
عاطفيا: فينوس ببرجك تجعلك مبهرا وتلفت إليك النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.
مهنيا وماليا: القمر في برجك يمنحك ثقة بنفسك ويساعدك ذلك على التفاوض واتخاذ قرارات سليمة.
برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين ولا تتبرع أيضا بالحديث عن أخبارك.
صحيا ومهنيا: اليوم تنصحك الأفلاك بأن تتقدم بهدوء ولا تعلن خططك ويجب أن تهتم براحة أعصابك.