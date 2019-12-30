حظك اليوم الاثنين 30 - 12 - 2019 وتوقعات الأبراج



مهنيا: القمر في منزل المشروعات وقد تتلقى كلمات مشجعة من زملاء مخلصين يوجهونك إلى الطريق الصحيح.

عاطفيا واجتماعيا: قد تجمعك اليوم بالأحباب والأصدقاء نشاطات مشتركة ويسهمون في مساعدتك وإسعادك.



برج الثور



مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلب منك الانتباه والتحرك بحذر.. احترس من المغامرة والتسرع.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تبدو متعطشا لاتخاذ مواقف حاسمة، لكن الوقت غير ملائم لذلك.



برج الجوزاء



مهنيا واجتماعيا: تتمتع بعقل ساطع ومخيلة يقظة ويجعلك ذلك ملهما وتنظر للعالم من زاوية جديدة تساعدك على التفهم.

عاطفيا: تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب وتجد نفسك مستعدا للتعامل بحب ومثالية.



برج السرطان



عاطفيا: رغم الضغوط.. المريخ في منزل الحب يساعدك أن تتصرف بنضج ومرونة ويسهل عليك ذلك أمورا كثيرة.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أعمالك وأموالك.



برج الأسد



عاطفيا: في هذه الفترة، أنت بحاجة لشيء من المرونة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك.

مهنيا: حافظ على صورتك الإيجابية واعتمد المنطق والهدوء في حديثك إذا أردت أن تحقق إصلاحا.



برج العذراء



عاطفيا وعاطفيا: الشمس وعطارد بمنزل الحب يساعدانك على تقوية الروابط العاطفية والاجتماعية.

مهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك اليوم قوة ملاحظة لكل صغيرة وكبيرة وتقوم بإنجاز مؤثر وقوي.



برج الميزان



عاطفيا: القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق وافتح عينيك وقلبك للحب.

مهنيا واجتماعيا: تتحرر من ضغوط وترتفع معنوياتك وقد يعدك الفلك بمفاجآت عذبة.



برج العقرب



عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر معاكسان وتنصحك الأفلاك ألا تعرض نفسك لحدوث صدام مع الأحباب أو في نطاق العائلة.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك تجد دعما يرضيك.



برج القوس



عاطفيا: فينوس تدعمك وتمدك بالقدرة على التأثير في الآخر وتحسن التفاهم معه.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف.





برج الجدى



مهنيا وماليا: القمر في منزل المال الخاص بك مما يجعل القضايا التجارية تشغلك وتقوم بتنمية حالتك المادية وتدير نفقاتك جيدا.

عاطفيا: اليوم تجد أن لديك حدس صائب وينفعك ذلك في تحديد اتجاهك.



برج الدلو



عاطفيا: فينوس ببرجك تجعلك مبهرا وتلفت إليك النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.

مهنيا وماليا: القمر في برجك يمنحك ثقة بنفسك ويساعدك ذلك على التفاوض واتخاذ قرارات سليمة.





برج الحوت



عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين ولا تتبرع أيضا بالحديث عن أخبارك.

صحيا ومهنيا: اليوم تنصحك الأفلاك بأن تتقدم بهدوء ولا تعلن خططك ويجب أن تهتم براحة أعصابك.





يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الاثنين، 30 - 12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطّلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.وفيما يلي نقدم إليك حظك اليوم الاثنين 30 -12- 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.برج الحمل