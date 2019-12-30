بوسى تحيى حفل رأس السنة في تونس

تحيى المطربة الشعبية بوسى غدا الثلاثاء حفلا غنائيا داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة قرطاج بدولة تونس احتفالا بليلة رأس السنة.



وتقدم بوسى خلالها عددا كبيرا من أغنياتها الشعبية سواء كانت أغانى منفردة أو من خلال مشاركتها فى الأفلام السينمائية.



ويذكر أن الفنانة بوسى تشارك الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، وتدور قصته حول كواليس برامج المواهب، فيما بدأ عرض العمل فى 27 نوفمبر 2019 ويعرض المسلسل على الإنترنت.