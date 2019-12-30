التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5 أشهر والسكر 6 شهور

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا عن توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 شهور، الزيت 4 شهور، القمح 5 شهور، والأرز 3 شهور، فضلًا عن اللحوم والدواجن المجمدة 3 شهور.





وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان لها اليوم - أن شركتا الجملة (العامة، والمصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية انتهتا من صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2019 بنسبة 100%؜، ويجرى الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتى، والمجمعات الاستهلاكية) السلع التموينية عن شهر يناير 2020 .





من جانبه، أكد المصيلحي أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة، وقال إن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.



