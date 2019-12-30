إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق أبوحماد فى الشرقية



أصيب 10 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل وأتوبيس 26 راكب، بدائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد لتلقي العلاج اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطار يفيد ورود بلاغا من مأمور مركز شرطة أبوحماد، يفيد وقوع حادث تصادم اتجاه العباسية دائرة مركز أبوحماد.



وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تصادم أتوبيس 26 راكب مع سيارة نصف نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وكسور وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد العام، لتلقي الإسعافات الأولية.



وجار رفع أثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة .

