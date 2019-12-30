AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق أبوحماد فى الشرقية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:33 م
أصابة 10 أشخاص بكدمات
أصابة 10 أشخاص بكدمات وكسور في حادث تصادم أتوبيس
Advertisements
محمد الطحاوي

أصيب 10 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل وأتوبيس 26 راكب، بدائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد لتلقي العلاج اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطار يفيد ورود بلاغا من مأمور مركز شرطة أبوحماد، يفيد وقوع حادث تصادم اتجاه العباسية دائرة مركز أبوحماد.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تصادم أتوبيس 26 راكب مع سيارة نصف نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وكسور وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد العام، لتلقي الإسعافات الأولية.

وجار رفع أثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 6 أشخاص بكدمات وكسور في حادث تصادم بمركز أبوحماد

إصابة 8 أشخاص بحادث انقلاب أتوبيس في العاشر من رمضان

إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم أتوبيس وملاكي فى بلبيس

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق العاشر من رمضان

إصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور في انقلاب سيارة بالعاشر

ترشيحاتنا

المواجهة تشتعل.. التفاصيل الكاملة لهجوم أمريكا على مقرات حزب الله في العراق

تريند الفن | ظهور روبي بـ فستان شفاف قصير مع أسرتها.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها.. استغاثة شيرين رضا

الأرصاد: الطقس غدا بارد ممطر شمالا والصغرى بالقاهرة 9 درجات

9 كلمات تقال عند كثرة الهم والديون.. الإفتاء تكشف عنها.. فيديو

القوى العاملة: 7 يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

بقيمة 18 مليون جنيه.. اختلاس بضائع من مخازن جمارك ميناء نويبع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هترجع الفلوس لو اطلقت.. رسالة عروس لمصور حفل زفافها تشعل مواقع التواصل

تتحدى البرد.. سالي عبد السلام بإطلالة شتوية أنيقة

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما