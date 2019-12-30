الأرصاد تحذر من برودة وهواء شديدين .. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن هناك نشاطا للرياح منذ الساعات الاولى من الصباح وهذا يشعرنا بانخفاض في درجات الحرارة، وهذا بجانب ان درجات الحرارة منخفضة بالفعل عن المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات.



تابع شاهين، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج"صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة mbc masr 2 ، أن النشاط في حركة الرياح سيثير من حركة الاتربة والرمال وخاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، لذلك يجب توخي الحذر أثناء القيادة.



واكد، على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة من الصباح الباكر حتى الساعات الأخيرة من اليوم، وهذا بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ.



وأضاف محمود شاهين، ان خلال الـ 72 ساعة القادمة ستهدأ حركة الرياح نسبيًا ولكن مع انخفاض درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية.



وأشار محمود شاهين، إلى أن هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري ولكن بمعدل بسيط وغير مؤثر على الانشطة اليومية.

