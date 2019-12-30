تقدمه شروق إبراهيم ..شاهد Review لـ فيلم Marriage Story .. فيديو

ايام قليلة تفصلنا عن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي ينافس من خلاله فيلم marriage story بستة جوائز اهمها جائزة افضل ممثل وممثلة وافضل مخرج وافضل فيلم درامي.



وعرض فيلم Marriage story لأول مرة في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الاخيرة، ورشح لعدد من الجوائز منها جائزة الاسد الذهبي،جائزة كاس فولبي لافضل ممثل وممثلة، وحصد مخرج الفيلم جائزة لجنة التحكيم الخاصة نواه باومباخ.



الفيلم من بطولة سكارليت جوهانسون ، ادم دريفير ،راى لايوتا و لاورا ديرن ومن تاليف واخراج نواه بومباخ.



فيلم "قصة زواج" يكافح مخرج وممثلة جمعهما الزواج لسنوات عديدة على التكيف مع حياتهما بعد الطلاق، حيث تتغير الأمور من حولهما مما يؤدي إلى مواجهة الكثير من الأزمات،ويشارك في بطولة الفيلم ادم ديفير ولورا ديم.