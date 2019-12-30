خطيبتي تكذب علي باستمرار.. ماذا أفعل معها ..أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكذب محرم شرعًا، والله – سبحانه وتعالى- أمرنا بأن نكون مع الصادقين، حيث يقول – جل علاه – في كتابه الحكيم: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»( سورة التوبة: الآية 119).
وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « خطيبتي تكذب علي باستمرار؛ فماذا أفعل معها؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب» ، أنه إذا كانت خطيبتك تكذب فعلًا؛ فانصحها في البداية بعدم ذلك، وإن لم تستجب ابتعد عنه فورًا؛ فالكذب خطير.
واستند أمين الفتوى في ذلك إلى حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: « قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»، رواه أبي هريرة، مبينًا أن من صفات ذات الدين أنها لا تكذب.
- خطيبتي لا تصلي ونصحتها كثيرا فماذا أفعل معها:
"خطيبتي لا تصلى ونصحتها أكثر من مرة بالتلتزام فى الصلاة لكنها لا تصلي فكيف أفعل معها؟ وهل يتم الزواج أم أتركها لهذا السبب؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة التدريب، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ورد الدكتور عمرو الورداني قائلًا: "في ظل التدين الكمي الذي عاشه الناس في الثمانين عامًا الماضية كان لديهم رؤية لمثل هذه الأشياء التي فيها معاصي وكبائر فكانوا يقولون دائمًا ألا يتزوجوا من يفعلها، وكان هذا يؤدي إلى الفصل بين الأخلاق والعبادة، وهذا خطأ"، لافتًا إلى أن كل الصفات الحسنة في الأخلاق والمعاملات مما يحبه الله.
وأوضح أنه إذا كانت المرأة لها أخلاق حسنة وبها صفات حسنة ولكنها لا تصلي أو ربما تكون تقطع في الصلاة، فهي مثل من يكذب ويتصنع ومثل أي شخص فيه صفات سيئة، فيجب أن يحاول نصحها بأن تصلي، وعليه أولًا أن يسألها لم لا تصلي، فإذا رفضت سؤاله وأجابت إجابة غير مكترثة بالصلاة وأهميتها، فهي إذا ليست مناسبة له.
وأضاف " لكن إذا كانت إجابتها أنها تكسل أو لا تشعر بالخشوع في الصلاة، أو لديها أسباب، ولو خاطئة، فعليه أن يعالج السبب الأساسي أو يتوجه إلى دار الإفتاء المصرية لتساعده في علاج تلك المشكلة، و ألا نعظم معاصي الناس فنجعل التوبة تستعصى عليهم".
- هل يجوز أخذ مال تركه خطيبي السابق ولا أستطيع الوصول إليه:
هل يجوز أخذ مال تركه خطيبي السابق كوني لا أستطيع الوصول إليه لأدائه إليه وكل فترة بأخرج مال بأسمه ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع دار الإفتاء المصرية.
وأجاب ممدوح، قائلًا: "لا تخرجي مال بأسمه فلو له عندك مال إجتهدى فى البحث عنه وستصلين اليه وأعطيه ماله.
-رد علي جمعة على فتاة تسأل هل يجوز خلع الحجاب أمام خطيبي:
أرسلت فتاة سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول فيه: "خطيبي يطلب مني خلع الحجاب أثناء جلوسي معه، فهل يجوز ذلك؟".
رد جمعة قائلا: "عند الأئمة الأربعة لا يجوز شرعا خلع حجابك أمام خطيبك، لأن الخاطب له أن يرى الوجه والكفين فقط، ولكن هذا ليس اتفاقا في الفقه الإسلامي وذلك بسبب حديث جابر أنه كان يتلصص بين النخيل في قومه لمن أراد يخطب، حتى يراها وهي بدون حجاب او هي تسير وتتحرك وهذا بنية الخطوبة".
وتابع: من هذا المنطلق أجاز بعض الظاهرية ذلك ، إلا أن الأئمة الأربعة رفضوا ذلك لأن ما فعله جابر قد يكون عادة يفعلها أهل القرية ، او عرفا يسيري في القرية ولا يعد من الأحكام.
وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « خطيبتي تكذب علي باستمرار؛ فماذا أفعل معها؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب» ، أنه إذا كانت خطيبتك تكذب فعلًا؛ فانصحها في البداية بعدم ذلك، وإن لم تستجب ابتعد عنه فورًا؛ فالكذب خطير.
واستند أمين الفتوى في ذلك إلى حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: « قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»، رواه أبي هريرة، مبينًا أن من صفات ذات الدين أنها لا تكذب.
- خطيبتي لا تصلي ونصحتها كثيرا فماذا أفعل معها:
"خطيبتي لا تصلى ونصحتها أكثر من مرة بالتلتزام فى الصلاة لكنها لا تصلي فكيف أفعل معها؟ وهل يتم الزواج أم أتركها لهذا السبب؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة التدريب، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ورد الدكتور عمرو الورداني قائلًا: "في ظل التدين الكمي الذي عاشه الناس في الثمانين عامًا الماضية كان لديهم رؤية لمثل هذه الأشياء التي فيها معاصي وكبائر فكانوا يقولون دائمًا ألا يتزوجوا من يفعلها، وكان هذا يؤدي إلى الفصل بين الأخلاق والعبادة، وهذا خطأ"، لافتًا إلى أن كل الصفات الحسنة في الأخلاق والمعاملات مما يحبه الله.
وأوضح أنه إذا كانت المرأة لها أخلاق حسنة وبها صفات حسنة ولكنها لا تصلي أو ربما تكون تقطع في الصلاة، فهي مثل من يكذب ويتصنع ومثل أي شخص فيه صفات سيئة، فيجب أن يحاول نصحها بأن تصلي، وعليه أولًا أن يسألها لم لا تصلي، فإذا رفضت سؤاله وأجابت إجابة غير مكترثة بالصلاة وأهميتها، فهي إذا ليست مناسبة له.
وأضاف " لكن إذا كانت إجابتها أنها تكسل أو لا تشعر بالخشوع في الصلاة، أو لديها أسباب، ولو خاطئة، فعليه أن يعالج السبب الأساسي أو يتوجه إلى دار الإفتاء المصرية لتساعده في علاج تلك المشكلة، و ألا نعظم معاصي الناس فنجعل التوبة تستعصى عليهم".
- هل يجوز أخذ مال تركه خطيبي السابق ولا أستطيع الوصول إليه:
هل يجوز أخذ مال تركه خطيبي السابق كوني لا أستطيع الوصول إليه لأدائه إليه وكل فترة بأخرج مال بأسمه ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع دار الإفتاء المصرية.
وأجاب ممدوح، قائلًا: "لا تخرجي مال بأسمه فلو له عندك مال إجتهدى فى البحث عنه وستصلين اليه وأعطيه ماله.
-رد علي جمعة على فتاة تسأل هل يجوز خلع الحجاب أمام خطيبي:
أرسلت فتاة سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول فيه: "خطيبي يطلب مني خلع الحجاب أثناء جلوسي معه، فهل يجوز ذلك؟".
رد جمعة قائلا: "عند الأئمة الأربعة لا يجوز شرعا خلع حجابك أمام خطيبك، لأن الخاطب له أن يرى الوجه والكفين فقط، ولكن هذا ليس اتفاقا في الفقه الإسلامي وذلك بسبب حديث جابر أنه كان يتلصص بين النخيل في قومه لمن أراد يخطب، حتى يراها وهي بدون حجاب او هي تسير وتتحرك وهذا بنية الخطوبة".
وتابع: من هذا المنطلق أجاز بعض الظاهرية ذلك ، إلا أن الأئمة الأربعة رفضوا ذلك لأن ما فعله جابر قد يكون عادة يفعلها أهل القرية ، او عرفا يسيري في القرية ولا يعد من الأحكام.