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رياضة

لإشراك لاعب موقوف.. اتحاد الكرة يعلن فوز شباب سموحة على الاهلى 2 - 0 .. مستند

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:44 م
فرج عامر رئيس سموحة
فرج عامر رئيس سموحة
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عمرو الحلوانى
قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم " قطاعات " احتساب نتيجة مباراة فريق الشباب بالنادى الأهلي مواليد 99 أمام سموحة لصالح الفريق السكندرى.

وجاء ذلك بسبب قيام الأهلى بإشراك لاعبه الموقوف " عادل زينهم " بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم.

وحصل صدى البلد على نص خطاب اتحاد الكرة الخاص باحتساب نتيجة المباراة لصالح سموحة والذى جاء كالآتى :

" مستند "
لإشراك لاعب موقوف.. اتحاد الكرة يعلن فوز شباب سموحة على الاهلى 2 - 0 .. مستند
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