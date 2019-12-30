لإشراك لاعب موقوف.. اتحاد الكرة يعلن فوز شباب سموحة على الاهلى 2 - 0 .. مستند

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم " قطاعات " احتساب نتيجة مباراة فريق الشباب بالنادى الأهلي مواليد 99 أمام سموحة لصالح الفريق السكندرى.



وجاء ذلك بسبب قيام الأهلى بإشراك لاعبه الموقوف " عادل زينهم " بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم.



وحصل صدى البلد على نص خطاب اتحاد الكرة الخاص باحتساب نتيجة المباراة لصالح سموحة والذى جاء كالآتى :



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