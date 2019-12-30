شجرة كريسماس وبابا نويل.. طريقة عمل كب كيك لرأس السنة

إذا كنتي تحاولين تقديم الكب كيك في رأس السنة يمكنك تقديمها بتزيينها علي شكل بابا نويل، أو شجرة الكريسماس أو زينة العام الجديد واليكم الطريقة بالصور
المقادير
¾ كوب دقيق
½ كوب بودرة الكاكاو
¾ ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
½ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا
¼ ملعقة صغيرة ملح
2 بيضة
½ كوب سكر
½ كوب سكر بني
⅓ كوب زيت كانولا
2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
½ كوب لبن
كريمة الشوكولاته للتزيين........
طريقة التحضير
نحمي الفرن لدرجة حرارة 350 فهرنهايت ثم نضع ورق كيك في صينية مافن ثم نضعها جانبًا .
نخلط الدقيق وبودرة الكاكاو والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء كبير حتى تمتزج المكونات تمامًا .
نضع في وعاء متوسط كلًا من البيض والسكر الأبيض والسكر البني والزيت والفانيليا ونخلطها معًا جيدًا .
نسكب نصف المكونات الرطبة فوق الجافة ونحرك ثم نضيف نصف كمية اللبن ونخفق بهدوء ثم بقية المكونات الرطبة ثم اللبن ونخفق جيدًا .
نوزع المزيج في الصينية بحيث نملأ نصف الفوهات ثم نخبز الكيك لمدة 18-20 دقيقة .
نخرج قطع الكب كيك من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا ثم نزينها بكريمة الشوكولاته بالاشكال المرفقة
المقادير
¾ كوب دقيق
½ كوب بودرة الكاكاو
¾ ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
½ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا
¼ ملعقة صغيرة ملح
2 بيضة
½ كوب سكر
½ كوب سكر بني
⅓ كوب زيت كانولا
2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
½ كوب لبن
كريمة الشوكولاته للتزيين........
طريقة التحضير
نحمي الفرن لدرجة حرارة 350 فهرنهايت ثم نضع ورق كيك في صينية مافن ثم نضعها جانبًا .
نخلط الدقيق وبودرة الكاكاو والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء كبير حتى تمتزج المكونات تمامًا .
نضع في وعاء متوسط كلًا من البيض والسكر الأبيض والسكر البني والزيت والفانيليا ونخلطها معًا جيدًا .
نسكب نصف المكونات الرطبة فوق الجافة ونحرك ثم نضيف نصف كمية اللبن ونخفق بهدوء ثم بقية المكونات الرطبة ثم اللبن ونخفق جيدًا .
نوزع المزيج في الصينية بحيث نملأ نصف الفوهات ثم نخبز الكيك لمدة 18-20 دقيقة .
نخرج قطع الكب كيك من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا ثم نزينها بكريمة الشوكولاته بالاشكال المرفقة