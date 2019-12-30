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رياضة

داخل بـ 4 .. محمد صلاح ينافس على جائزة هدف العام في ليفربول

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:07 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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إسماعيل محمود
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، قائمة مكونة من 10 أهداف، وذلك للمنافسة على جائزة هدف العام للفريق.

ونشر ليفربول قائمة مكونة من 10 أهداف، حتى يتسنى للجمهور فرصة التصويت على الهدف الأفضل في عام 2019، وليتم بعدها التصويت على جائزة الهدف الأفضل في العقد الحالي للنادي الإنجليزي.

وشهدت القائمة تواجد 4 أهداف دفعة واحدة للمصري محمد صلاح ، وهي هدفه في تشيلسي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ، وهدفه أمام ارسنال في الموسم الحالي من الدوري ، بالإضافة لهدفه في مانشستر سيتي هذا الموسم أيضًا ، وهدفه في مرمى سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا.

ويمكن التصويت من خلال الرابط التالي: 

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