خلال زيارة وزير التعليم العالي لجامعة الفيوم.. عبد الغفار يفتتح مستشفى الأطفال التخصصي.. ويطلق تميمة أسبوع فتيات الجامعات 2020

- تشغيل وحدات متخصصة لاختبارات الذكاء بمستشفى جامعة الفيوم لأول مرة

- تدشين مبادرة "هنجملها" داخل الحرم الجامعي بالفيوم لزراعة 1000 شجرة مثمرة - وزير التعليم العالي يتفقد معرض "ولادنا مستقبلهم أمانة" للمخترعين والمبدعين بجامعة الفيوم





زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم جامعة الفيوم والمستشفى الجامعي حيث أطلق تميمة أسبوع فتيات الجامعات 2020، كما قام بافتتاح مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة الفيوم.





وشهد اليوم قيام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، برفقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بإطلاق تميمة أسبوع فتيات الجامعات 2020، والذي تستضيفه جامعة الفيوم خلال إجازة منتصف العام الدراسى الحالى وذلك اليوم الاثنين 30/12/2019 بجامعة الفيوم.





وحضر الاحتفالية الدكتور محمد عيسي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وحشد كبير من الطلاب.





أشاد وزير التعليم العالى بالتنظيم الجيد من قبل جامعة الفيوم ، التى تستضيف أسبوع فتيات الجامعات 2020 لأول مرة.





كما افتتح د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الاثنين مستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحات الأطفال بجامعة الفيوم، برفقة د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ود. أحمد شديد رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة.





وأكد وزير التعليم العالي خلال الافتتاح على أهمية التوسع في إنشاء المستشفيات الجامعية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لكافة أطياف المجتمع، مشيدًا بالمجهود المبذول من أجل الانتهاء من إنشاء المستشفى وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية والتي تفتح الأمل فى الشفاء لدى المرضى.





وحرص د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على تفقد كافة العيادات المختلفة بالمستشفى، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتقديم الخدمات الصحية لكافة المرضى بالشكل المطلوب والذي يتواكب مع توجهات الدولة نحو تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين.





وأشار د.عبدالغفار إلى ضرورة ميكنة ملفات المرضى بالمستشفى من أجل تسهيل الإجراءات لعلاج المرضى بشكل سريع.





جدير بالذكر أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3388 لسنة 2016 بإنشاء المستشفى، والذي يتكون من مبنى على مساحة 730 مترًا مربعًا تقريبًا عبارة عن بدروم ودور أرضي وعشرة أدوار علوية مجهزة بكافة الخدمات بإجمالي 200 سرير و 7 غرف عمليات و 18 وحدة عناية و 20 حضانة و 12 جهاز كلى، و قد بدأ التشغيل التجريبي للأقسام الداخلية و العناية المركزة للأطفال و حضانات الأطفال.





يشار إلى أن مستشفى الأطفال بمحافظة الفيوم يخدم المجالات الطبية العامة والمتخصصة مثل أمراض الدم والوراثة والمبتسرين والقلب والكلى وكذلك جراحات الأطفال العامة والمتخصصة و يوجد بها معامل متخصصة، بالإضافة إلى معامل الباثولوجيا الإكلينيكية والأشعة التشخيصية، وسيتم لأول مرة تشغيل وحدات متخصصة لاختبارات الذكاء ورسم المخ ووحدات سحب التحاليل والعلاج الطبيعي المتكامل للأطفال والكبار وتشغيل وحدة كلى متطورة للأطفال للرفع عن كاهلهم مشقة الانتقال للعلاج خارج الفيوم، بالإضافة إلى إنشاء وحدة تلقيح مجهري.





وعلى هامش افتتاح مستشفى الأطفال الجامعي قام د.عبدالغفار بإطلاق لوجو وتميمة أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والمزمع عقده خلال الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير المقبل ، كما قام الوزير بتدشين مبادرة "هنجملها" داخل الحرم الجامعي والتي تستهدف زراعة 1000 شجرة مثمرة بما يساهم في زيادة المساحة الخضراء بالحرم الجامعي، وأيضًا نشر روح العمل الجماعي بين الطلاب والتوعية بكيفية زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها.



