قبل نهاية 2019 .. هذه إيرادات فيلم The Lion king

تمكن فيلم The lion king من حجز لنفسه مقعد متقدم في لائحة شباك تذاكر السينما العالمية بعد طرحه شهر يونيو الماضي محققا إيرادات بلغت مليار و656 مليون دولار أمريكي قبل نهاية العام الحالي.



حقق الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات بلغت 543 مليون دولار أمريكي أما في أفريقيا وآسيا وأوروبا حصد مليار و113 ألف دولار أمريكي.



فيلم lion king 2019 هو أول فيلم واقعي للنسخة الكرتونية التي قدمت عام ١٩٩٤ في السينما الأمريكية، وتم تقديمها أيضًا باللهجة المصرية.





ويقوم بدور سامبا الممثل دونالد جلوفر، وأما نالا تقدمها بيونسيه، أما سيبما فيقدمه الطفل JD McCrary، وسيث روجين يقوم بالأداء الصوتي لـPumbaa، جون كاني يجسد دور Rafiki.

