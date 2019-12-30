AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بالأرقام | تفوق كاسح لنادي الزمالك في البطولات القارية على الأهلي عام 2019

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:30 م
الأهلى و الزمالك
الأهلى و الزمالك
Advertisements
عمر سلامة
قبل نهاية عام 2019 بساعات قليلة شهد هذا العام أحداثا واستحقاقات متنوعة، وكان شاهدا على إنجازات عديدة لكرة القدم المصرية خصوصًا الأندية المصرية والتى انتصرت فى محافل و هزمت فى أخرى.

ولعل أبرزها تتويج الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم وعودته لمنصات الأفريقية بعد سنوات و سنوات و واصل الزمالك انجازاته بحصوله على بطولة أفريقيا لليد و المشاركة فى كأس العالم للأندية أما الأهلى كان الأبرز له تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للكرة الطائرة و الدورى المصرى لكرة القدم.

وفيما يلي نسرد بطولات الأهلى والزمالك فى كل من كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة و كرة السلة:

حصل الأهلي:

فى كرة القدم على بطولة الدورى المصرى الممتاز وكأس السوبر المصرى.

فى كرة اليد حصل الأهلى على كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش فى النهائى.

فى كرة السلة شهد هذا العام فشل ذريع فلم يحصل الأهلى على أى بطولة سواء محلية أو قارية.

فى كرة الطائرة و هى تعد اللعبة الأبرز للأهلى هذا الهام حيث فاز المارد الأحمر ببطولة الدورى المصري و كأس مصر وبطولة دورى أبطال أفريقيا.


حصل الزمالك:

فى كرة القدم حصل الزمالك على بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد غياب دام 17 عاما عن البطولات القارية وكأس مصر بعد التغلب على بيراميدز فى النهائى.

فى كرة اليد شهد هذا العام نجاح مبهر لفريق الزمالك لكرة اليد حيث حصل الزمالك على الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا و السوبر الأفريقي كما حصل على المركز الخامس فى كأس العالم للأندية.

فى كرة السلة حصل الزمالك على بطولة الدورى فقط.

فى الكرة الطائرة فشل للزمالك على كل الأصعدة حيث أنه لم يتوج بأي بطولة.


وبمقارنة سريعة بين الناديين من حيث عدد الألقاب خلال العام نجد تعادل بينهم فى عدد الألقاب حيث حصل كلا الفريقين على ست بطولات و لكن نجد أن الزمالك قد تفوق فى البطولات القارية على الأهلى بواقع ثلاث بطولات قارية إثنان فى اليد و واحدة لكرة القدم مقابل بطولة واحد للمارد الأحمر فى الكرة الطائرة،فيما تفوق الأهلى من حيث عدد البطولات المحلية بواقع خمس بطولات مقابل ثلاثة للزمالك.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجاحات كبيرة لفرق الأهلي الرياضية محليًا وقاريًا

النجمة الأولى.. لقب جديد فى البطولات الأفريقية بـ دولاب الكرة المصرية

الزمالك فى 2019.. الأبيض يحقق بطولتين من 5 فى كرة القدم ويستعين بـ 5 مدربين

حصاد 2019 .. ذهبية المنتخب الأوليمبي وتألق صلاح..أبرز إنجازات كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

بعد صورتها العارية.. صدمة جديدة من لينا لـ والدها أحمد الفيشاوي.. تفاصيل

قرار عاجل من المحكمة بشأن تهرب بوسي من الضرائب

جوجل تكشف حقيقة تسجيل صوت بدرية طلبة على تطبيق GPS

بيان عاجل بالبرلمان عن نقل 4 تماثيل كباش من الأقصر

تركيا ترسل سفينتين حربيتين إلى الجزائر | اعرف السبب

فايلر يصعد محمد عبدالمنعم للمران مع الفريق الأول بالأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان

بفستان قصير .. هنا الزاهد تتألق بإطلالة عصرية في أحدث ظهور

أفضل 3 لقطات للعائلة المالكة البريطانية في عام 2019.. شاهد