بالأرقام | تفوق كاسح لنادي الزمالك في البطولات القارية على الأهلي عام 2019

قبل نهاية عام 2019 بساعات قليلة شهد هذا العام أحداثا واستحقاقات متنوعة، وكان شاهدا على إنجازات عديدة لكرة القدم المصرية خصوصًا الأندية المصرية والتى انتصرت فى محافل و هزمت فى أخرى.



ولعل أبرزها تتويج الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم وعودته لمنصات الأفريقية بعد سنوات و سنوات و واصل الزمالك انجازاته بحصوله على بطولة أفريقيا لليد و المشاركة فى كأس العالم للأندية أما الأهلى كان الأبرز له تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للكرة الطائرة و الدورى المصرى لكرة القدم.



وفيما يلي نسرد بطولات الأهلى والزمالك فى كل من كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة و كرة السلة:



حصل الأهلي:



فى كرة القدم على بطولة الدورى المصرى الممتاز وكأس السوبر المصرى.



فى كرة اليد حصل الأهلى على كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش فى النهائى.



فى كرة السلة شهد هذا العام فشل ذريع فلم يحصل الأهلى على أى بطولة سواء محلية أو قارية.



فى كرة الطائرة و هى تعد اللعبة الأبرز للأهلى هذا الهام حيث فاز المارد الأحمر ببطولة الدورى المصري و كأس مصر وبطولة دورى أبطال أفريقيا.





حصل الزمالك:



فى كرة القدم حصل الزمالك على بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد غياب دام 17 عاما عن البطولات القارية وكأس مصر بعد التغلب على بيراميدز فى النهائى.



فى كرة اليد شهد هذا العام نجاح مبهر لفريق الزمالك لكرة اليد حيث حصل الزمالك على الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا و السوبر الأفريقي كما حصل على المركز الخامس فى كأس العالم للأندية.



فى كرة السلة حصل الزمالك على بطولة الدورى فقط.



فى الكرة الطائرة فشل للزمالك على كل الأصعدة حيث أنه لم يتوج بأي بطولة.





وبمقارنة سريعة بين الناديين من حيث عدد الألقاب خلال العام نجد تعادل بينهم فى عدد الألقاب حيث حصل كلا الفريقين على ست بطولات و لكن نجد أن الزمالك قد تفوق فى البطولات القارية على الأهلى بواقع ثلاث بطولات قارية إثنان فى اليد و واحدة لكرة القدم مقابل بطولة واحد للمارد الأحمر فى الكرة الطائرة،فيما تفوق الأهلى من حيث عدد البطولات المحلية بواقع خمس بطولات مقابل ثلاثة للزمالك.





