تقارير: Galaxy Fold 2 سيتفوق على مبيعات Galaxy S11

ذكرت تقارير تقنية أن الإصدار الثانى من هاتف سامسونج صاحب الشاشة القابلة للطي Galaxy Fold 2 سيتفوق على مبيعات الأيقونة المنتظرة Galaxy S11.



وبحسب فون آرينا التقني، ستكشف سامسونج عن Galaxy S11 فى فبراير 2020 القادم، وبعد تسريب أكثر من صورة للإصدار الأحدث من النسخة الأصلية Galaxy Fold، التى أظهرت تصميمه الرشيق بالإضافة لتلافى عيوب شقيقه الأكبر.



ومن اللحظة الأولى يتضح أن التصميم مشابه لمنافسه Motorola Razr، مما يرجح كفة مبيعات Galaxy Fold 2 عن منافسه من نفس الشركة وهو Galaxy S11 بحسب العديد من التوقعات.







يذكر أن بالرغم من حالة التكتم الرهيبة التى تشرف عليها سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، تم تسريب اول صورة للجهاز وهو يخضع للإختبار.



كما سيتم الكشف عن التحفة المنتظرة Samsung Galaxy Fold 2 صاحب التحسينات الأفضل من شقيقه السابق، فى النصف الأول من العام القادم 2020.



كانت قد نشرت شركة سامسونج صورة من أيقونتها المنتظرة Galaxy Fold 2، وهو ثانى هاتف بشاشة قابلة للطى فى تاريخها بعد شقيقه الأكبر Galaxy Fold.



ومن المتوقع أن يتم الكشف عن Galaxy Fold 2 بعد طرح Galaxy S11 رسميًا، وذلك فى شهر فبراير القادم فى حدث ضخم ينتظره الملايين من الآن.

