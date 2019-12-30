سكان الشيخ زايد يشكون تعطل السلالم المتحركة للكوبرى

شكا المواطن ياسر محمد أحمد الصياد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص تهالك كوبرى المشاة وعدم تشغيل السلم الكهربائى بالشيخ زايد.



يقول فى رسالته: يشهد كوبرى المشاة بالشيخ زايد حالة تهالك شديدة، بالإضافة لعدم تشغيل السلالم المتحركة، وهناك العديد من المرضى وكبار السن لا يستطيعون صعود السلالم.



وناشد المسئولين العمل على إصلاح السلالم الكهربائية، وترميم الأجزاء المتهالكة من الكوبرى الذي تم تشغيله منذ أقل من عام.



يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



