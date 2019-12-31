الجيش الليبي: أردوغان يهدد أمن المنطقة العربية.. ويقتل المئات ليحقق طموحه الاستعماري

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، مساء الاثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد أمن مصر ودول الجوار عبر نقل المليشيات الإرهابية السورية إلى الأراضي الليبية.



وأوضح المسماري خلال مؤتمر صحفي: " تركيا تنقل إرهابيين إلى ليبيا عبر مطاراتها وموانئها من خلال رحلات جوية غير مدرجة على قائمة الرحلات الاعتيادية من إسطنبول وأنقرة إلى طرابلس ومصراتة".



وأضاف: المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: تركيا لا تهدد الأمن في ليبيا فحسب بل تهدد أمن المنطقة العربية بأسرها، فالميليشيات التي نقلتها تركيا مؤخرًا إلى الأراضي الليبية؛ يحمل أفرادها جنسيات مختلفة، وولاؤهم لتنظيم داعش الإرهابي".



وتابع المسماري: " أردوغان يسعى لتأسيس قاعدة انطلاق نحو دول الجوار عبر السيطرة على جميع منابع النفط والغاز في ليبيا، كما يدعم داعش والقاعدة وعصابات الهجرة غير الشرعية ومهربي السلاح".



وأشار اللواء المسماري إلى أن مئات من الليبيين لقوا مصرعهم برصاص المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس ومصراتة؛ في سبيل تحقيق أحلام أردوغان الاستعمارية.



وأعرب المتحدث باسم الجيش الوطني لشكره إلى الدول الداعمة للقوات المسلحة الليبية، متعهدًا بأن الجيش الوطني سيطهر العاصمة طرابلس من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق والتركية في أسرع وقت.