البرازيل تُغرم فيسبوك 1.6 مليون دولار على خلفية قضية كيمبردج أناليتكا

أعلنت البرازيل، تغريم شركة "فيس بوك" الأمريكية 1.6 مليون دولار أمريكي، على خلفية مشاركة بيانات المستخدمين بشكل غير ملائم مع شركة "كيمبردج أناليتكا" البريطانية.



وذكرت هيئة حماية المستهلك البرازيلية، الاثنين، في قرار الغرامة- حسبما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن بيانات 443 ألف مستخدم على فيسبوك "أُسيئ استخدامها" من قِبل مطوري تطبيق التواصل الاجتماعي.



وخلصت الهيئة إلى أن "البيانات اُستخدمت لأهداف مثيرة للريبة، كما أن فيسبوك أخفقت في تقديم المعلومات الكافية للمستخدمين عن استغلال بياناتهم فيما يخص إعدادات الخصوصية على موقع التواصل الاجتماعي وكيفية مشاركة بيانات المستخدم مع أطراف ثالثة".



ومن جهته، قال متحدث باسم فيسبوك لصحيفة "ذا هيل" إن الشركة تبحث حاليا الخيارات القانونية أمامها في هذه القضية، مشيرا إلى أن تركيز الشركة هو حماية معلومات وخصوصية المستخدمين.



وأضاف المتحدث أن فيسبوك أجرت تغييرات على المنصة وقيدت إمكانية وصول المطورين إلى بيانات المستخدمين، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على نقل بيانات مستخدمين من البرازيل إلى "كيمبردج أناليتكا".



ولفتت الصحيفة إلى أن فيسبوك أمامها 10 أيام فقط للاستئناف على الحكم بالغرامة، وإذا لم تستأنف يكون أمامها مهلة 30 يومًا لدفع الغرامة.



وتابعت الصحيفة أن هذه ليست أول غرامة مالية تواجهها فيس بوك بسبب القضية المعروفة إعلاميا باسم "فضيحة كيمبردج أناليتكا"، والتي قامت فيها الشركة البريطانية بحصد بيانات نحو 50 مليون مستخدم على منصة فيس بوك بدون الحصول على سماح مباشر من المستخدمين أنفسهم وذلك خلال سعيها لتحديد الناخبين المحتملين كجزء من دور الشركة كمستشار في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال انتخابات الرئاسة عام 2016.



ونوَّهت الصحيفة بأن فيس بوك قامت بتسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في يوليو الماضي، والتي قررت في النهاية تغريم فيسبوك 5 مليارات دولار لعدم حماية بيانات المستخدمين بشكل ملائم، كما غرمت الحكومة البريطانية فيسبوك 645 ألف دولار في أكتوبر الماضي لمخاوف متعلقة بأمن بيانات المستخدمين.

