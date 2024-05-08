وكيل وزارة التموين بالأقصر يعلن عن مسابقة للموظف المثالي كل ثلاثة أشهر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار عن تنظيم مسابقة لاختيار الموظف المثالي كل ثلاثة اشهر فى اطار سعيه فى تكريم المجتهدين فى العمل و دعمهم معنويا و حث الجميع على تطوير النفس والتحلى بالأخلاق الحميدة مما يعود بالنفع الكبير على العمل ويحقق اعلى معدلات انجاز حكومى فى قطاع التموين .



واكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالاقصر انه منذ توليه منصبه فى مديرية تموين الاقصر عمل جاهدا على استقطاب الكفاءات الشابة و وضعها فى مناصب ادارية ودعمها معنويا والعمل على رفع الكفاءة البشرية و تطوير العنصر البشري



واكد تامر انه سوف يواصل التطوير واعادة الهيكلة بمديرية تموين الاقصر والعمل على الارتقاء بالموظفين والمفتشين ورفع الكفاءة المهنية كما هو تطوير الاماكن والاجهزة والانشطة التموينية



كما اصدر تعليماته للمتخصين بإدارة الموارد البشرية للعمل على بحث وفحص مدى قدرات الموظفين بكل ادارة وعرض مقترحات لتطوير العمل تشمل ترقية بعض العناصر و منح العناصر الاخرى دورات تدريبية

