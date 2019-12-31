31 ديسمبر| ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. وما هي نصيحة الأبراج لك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 31 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك ملهم وتتمتع بالذكاء.. لديك حب للمعرفة والتطور، وتهتم بمصالح الآخرين، لكنك تميل للانعزال قليلا.



نصيحة:



في عام ٢٠٢٠ أنت تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر أيضا لباقة ودبلوماسية في التعامل.