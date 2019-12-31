AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

31 ديسمبر| ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. وما هي نصيحة الأبراج لك

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:02 ص
ابراج
ابراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 31 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك ملهم وتتمتع بالذكاء.. لديك حب للمعرفة والتطور، وتهتم بمصالح الآخرين، لكنك تميل للانعزال قليلا.

نصيحة:

في عام ٢٠٢٠ أنت تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر أيضا لباقة ودبلوماسية في التعامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

زوجة مصطفى قمر تظهر معه بـ الحجاب

مطلعش بيقوي النظر.. طبيب عيون يفجر مفاجأة عن أطعمة صحة العين.. فيديو

هل البخور يطرد الجن والشياطين ؟ .. 7 استخدامات لا تعرفها عنه

13 قرارا في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي .. تعرف عليها

السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمساعد رئيس حي مدينة نصر بتهمة الرشوة

أخطاء كارثة.. توجهيات جديدة لتقنية الـVAR في إنجلترا بعد مباراتي مانشستر سيتي وليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديك رومي وعنب وسمك مسلوق.. أشهر أكلات رأس السنة في العالم

بعد صورتها عارية.. لينا الفيشاوي توجه رسالة لمتابعيها عبر انستجرام

وزير الرياضة يستقبل لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال | ماذا دار بينهم؟