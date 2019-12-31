أول تعليق من بريطانيا على قصف أمريكا للعراق

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، بيانًا، أشادت فيه بالضربات التي شنتها طائرات تابعة لقوات التحالف الدولي ضد داعش، بقيادة الولايات المتحدة، على مواقع عسكرية تابعة لمليشيات حزب الله والحشد الشعبي في العراق وسوريا.



وقالت الوزارة، في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "تدين المملكة المتحدة الاعتداء الصاروخي الذي نفذته مؤخرا كتائب حزب الله على قاعدة عسكرية قرب كركوك. ونحن نؤيد الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة يوم أمس؛ دفاعا عن قوات التحالف".



وأضافت: "قوات التحالف، بما فيها قوات المملكة المتحدة، موجودة في العراق بناء على طلب من الحكومة العراقية لأجل هزيمة داعش وبناء عراق ينعم بالأمن والازدهار".



وضرب الجيش الأمريكي، مساء الأحد، مقارا لميليشيات عراقية موالية لإيران في كل من سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ردا على استهداف الميليشيات المتكرر للقوات الأميركية.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان رسمي إن صواريخ الغارات الذي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لما يسمى "كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، الذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب قبل أشهر.



وأدانت وزارة الخارجية العراقية، مساء أمس، الضربات الأمريكية، حيث شددت على أن العراق بلد مستقل، وعلى أنها ستقوم باستدعاء السفير الأمريكي في بغداد، وإبلاغه ما تقدم وكذلك سيتم التشاور مع الشركاء الأوروبيين المنضوين في التحالف الدولي لقتال تنظيم داعش للخروج بموقف موحد فيما يخص آليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق.