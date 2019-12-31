تصرف مزعج من مسافرة على متن طائرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد

أثار تصرف مزعج أقدمت عليه مسافرة على متن طائرة، استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، حيث أسدلت هذه المسافرة شعرها على الشاشة الترفيهية المخصصة للراكب الذي يجلس في المقعد الخلفي على نحو مفاجئ، وحجبت عنه بذلك رؤية الشاشة تمامًا.



وقرر الراكب، الذي لم تتم الإشارة إلى هويته، توثيق الموقف المزعج الذي واجهه بسبب هذه المسافرة، والتقط صورة ظهر فيها شعرها منسدلًا على شاشته الترفيهية بحيث لم يعد قادرًا على رؤية الشاشة.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأنه تمت مشاركة هذه الصورة على موقع "فيس بوك"، وكانت مصحوبة بتعليق ساخر جاء فيه: "أتمنى لو كان لدي مقص أو كنت أستطيع تضفير شعرها".



وسرعان ما لاقت هذه الصورة تفاعلًا من قبل عدد كبير من الرواد، وأثارت موجة من الجدل كما أثارت استياء بعض الرواد، الذين وصفوا تصرف هذه السيدة بـ"المزعج" و"غير اللائق" وأيضًا "المثير للاشمئزاز"، مشيرين إلى أنه كان يتوجب على المسافر أن يحاول أن يلقنها درسًا.



وفي الوقت ذاته، أشار آخرون إلى أنه كان من الأفضل أن ينبهها هذا المسافر إلى أن تصرفها مزعج بالنسبة إليه، وأنها ربما لم تكن تدرك ذلك.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقرر فيها أحد المسافرين توثيق تجربته المزعجة على متن طائرة، فعلى سبيل المثال قامت مسافرة الشهر الماضي بالتقاط ومشاركة صورة للراكب الجالس في المقعد الخلفي وقد قام بوضع قدميه على مسند رأس المقعد الخاص بها.