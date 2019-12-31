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منوعات

وطي الصوت.. برازيلي يطعن جاره بسبب تشغيل المزيكا فجرا| فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:51 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
للجيران حقوق على بعضهم، ولا ينبغي أن يتعدى أحدهم على آخر بأي شكل من الأشكال، ولكن كان لجارين في البرازيل رآي آخر في ذلك، حيث نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب صوت الموسيقى المرتفع، ما نتج عنها إصابات بالغة لأحدهما.

بدأت القصة عندما دق جار يدعى "هيلينيلدو ألفيس دوس سانتوس" يبلغ من العمر37 عامًا، على باب جاره، المدعو " جواو روبرتو بينا بيريرا" في الساعة الـ 2 ونصف صباحًا، ليطلب منه خفض صوت المزيكا كي يتمكن من النوم.

وتحول الطلب إلى عراك دامٍ، التقطته كاميرا المراقبة أمام الشقة للحظة اعتداء الأخير على الأول بـ"سكين"، واشتد العراك بينهما بتسديد اللكمات، وطعن الشاكي، بينما يحاول الهرب من طعنات جاره له، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقال بينا بيريرا صاحب الـ 35 عامًا، للشرطة البرازيلية إن "سانتوس" طرق بابه ثم هاجمه باللكم مرتين أمام زوجته وابنه البالغ من العمر 6 سنوات، قبل أن ينتقم بسكين، وأضاف أن المجني عليه لم يكن في وعيه؛ بسبب الخمر.

وبعد استجواب "بيريرا" تم إطلاق سراحه، بينما يعاني "سانتوس" من جروح شديدة في الذراع والظهر، بسبب الطعنات التي تلقاها على يد جاره.

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