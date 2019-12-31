يسرا اللوزى تشكر جمهورها بعد استلام جائزة النيل للدراما..شاهد

نشرت الفنانة يسرا اللوزى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة جديدة لها بعد استلامها جائزة النيل للدراما عن دورها فى مسلسل كلبش 3.





وعلقت الفنانة يسرا اللوزى على الصورة قائلة: " من حفل قناة نايل دراما أثناء تكريمى عن دورى فى مسلسل "كلبش ٣".. شكرًا للجمهور على كل التعليقات الحلوة على الدور 😍".





نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وعلق بعضهم قائلا: " مبروووك تستاهلي.. كان حلو المسلسل ، مبروك يا قلبي ، حلووووووووه وقمر. ورائعه وجميلة 🇸🇦💙💚💙🌹😍 ، بحبك جداا❤️❤️".





وتشارك يسرا اللوزى فى فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا، إذ أنها ستظهر خلال أحداث العمل بدور صغير، ومن المقرر أن يعرض العمل بدور العرض السينمائى فى بداية العام المقبل.





كما تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "بخط الإيد" مع الفنان أحمد رزق.



