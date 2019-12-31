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رياضة

فحص طبي لإكرامي بالأهلي بسبب السمانة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:19 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخضع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة المقاصة.

وكشف الجهاز الطبي للأهلي أن إكرامي يعاني من إجهاد في العضلة السمانة، وسيحدد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية ومباراة المقاصة في ضوء الفحص الطبي الذي سيخضع له اللاعب.

وغاب شريف إكرامي عن مباراة فريقه أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي الأخيرة للإصابة نفسها، وقام اللاعب بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة على مدار الـ٤٨ ساعة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على ملعب السلام.
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