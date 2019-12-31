الاتحاد السكندري يبحث عن مهاجم إفريقي ويرغب في رحيل رباعي الفريق

يبحث الجهاز الفني للفريق الأول للاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف عن مهاجم إفريقي سوبر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.



ويبحث طلعت يوسف المدير الفني للفريق عن مهاجم جيد خصوصا عقب رحيل الغاني إيمانويل بناهيني للكوب السعودي بشكل نهائي وخروجه من حسابات زعيم الثغر رغم اعتماد المدير الفني عليه في جميع المباريات.



ويجهز طلعت يوسف تقريرا نهائيا لعرضه على محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، لحسم الأسماء التي سيتم الاستغناء عنها خلال الفترة المقبلة، والصفقات التي يأمل الفريق في تحقيقها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل مواصلة مشوار الناجح في جميع البطولات التي يخوضها الفريق.



وأكدت أحد المصادر داخل الاتحاد السكندري أن المدير الفني يرغب في رحيل كل من الليبي أحمد راشد خصوصا عقب عدم مشاركته مع الفريق ورحيل المالي ويلسون وأيمن الغباشي، بالإضافة إلى إعارة مروان النجار ومحمود شعبان لأحد الأندية التي ترغب في التعاقد معهم.



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري التدريبات النهائية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا "الأربعاء"، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الأسبوع الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.



