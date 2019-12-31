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أخبار العالم

تنتهك سيادة العراق.. السعودية تدين هجمات الميليشيات ضد القوات الأمريكية ببغداد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:13 م
مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي
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شيماء مصطفى
أدان مجلس الوزراء السعودي اليوم، الثلاثاء، الهجمات التي شنتها الميليشيات ضد القوات الأمريكية بالعراق.

وأعرب مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن شجب المملكة وإدانتها للهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد أن هذه الهجمات الإرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب، مما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق في حادثة الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت السبت الماضي، عن مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة آخرين نتيجة إطلاق صواريخ على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك شمالي البلاد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن عددا من العسكريين الأمريكيين أصيبوا بجروح، كما قتل متعاقد مدني، في هجوم صاروخي على القاعدة العسكرية العراقية في كركوك، حيث توجد قوات التحالف.
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