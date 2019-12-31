حكم إعطاء الصيدلي الحقنة لـ امرأة أجنبية

حكم إعطاء الصيدلي الحقنة لامرأة أجنبية ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية.



وأجاب ممدوح، قائلًا: "باشر عملك ولا حرج فى ذلك، أما لو كانت معك طبيبة فيكون الأفضل أن تعطيها هى الحقنة".



حكم كشف المرأة عند طبيب أمراض نساء:

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الفقهاء، وأنه يحرم على غير زوجها النظر إلى مواضع العورة- التي لا تحل إلا له- إلا للضرورة، كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.



وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال« هل الكشف عند دكتور أمراض نساء حرام؟»، الأصل ان الرجل يبحث عن طبيب من نفس جنسه والمرأة كذلك من نفس جنسها فلو كان الطبيب رجل ولم تجد المرأة غير هذا الطبيب فلها أن يدخل معها محرم أثناء الكشف.



حكم كشف الطبيب على المريضة في نهار رمضان:

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أعمل طبيبًا لأمراض النساء وأسأل هل الكشف على المريضة في نهار رمضان يفطرها؟.



وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مجرد الكشف على المريضة في نهار رمضان لا يوجب الحكم على صومها بالفساد.



وأشار إلى أن الطبيب الذي يضطر إلى إدخال الآلة الطبية إلى الموضع المخصوص من جسد المرأة فهو مفسد للصوم عند جمهور العلماء، إلا أن علماء المالكية لم يعتبروا ذلك مفسدا للصوم، ناصحا المرأة غير المضطرة للكشف في نهار رمضان أن تؤجله لما بعد الإفطار لخروجها من الخلاف وإن اضطرت للكشف فلها أن تقلد من أجاز.