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فن

شريهان تحتفل بالعام الجديد بصورة جديدة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:39 م
شريهان
شريهان
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة شريهان صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحتفل من خلاله بليلة راس السنة.

وعلقت شريهان على الصورة قائلة : "عام جديد سعيد 2020".

وكانت هنأت شريهان جمهورها بمناسبة أعياد الميلاد المجيد و الكريسماس حيث نشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة أمام شجرة الكريسماس.

وعلقت شريهان على الصورة قائلة: "أتمنى لكم عيد ميلاد مجيد.. الله يبارك موسم أعيادكم بكل السلام والحب والفرح".

من ناحية أخرى اكد الكاتب والمؤلف مدحت العدل، أن مسرحيته كوكو شانيل والتي من المقرر أن تعود من خلالها الفنانه الكبيرة شريهان الى الساحة الفنية بعد سنوات من الغياب تم الانتهاء من تصويرها كاملة وهي من تأليفه وإخراج هادي الباجورى.

وتابع الكاتب مدحت العدل في تصريحات لصدى البلد، أنه لا يعرف موعد عرضها حتى الآن خاصة وأن المسئول عن إنتاج العمل وتسويقه شقيقه المنتج جمال العدل.
شريهان تحتفل بالعام الجديد بصورة جديدة
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